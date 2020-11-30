Кредит от 4,99% и рассрочка до 100 месяцев. Показываем, какие новостройки можно купить «в долг»

Кредиты на квартиры от 4,99 % годовых

– С кредитными программами банков сегодня дела обстоят сложно. Например, снизился коэффициент платежеспособности с 0,8, до 0,7. А если в совокупный годовой доход включать кого-то из близких родственников, то показатель становится еще ниже - 0,4. Это существенно сократило максимально возможную сумму кредита, а значит и сузило возможности покупателей. Усложняет ситуацию и увеличившийся срок рассмотрения заявки на получение кредита с 7 до 15 дней. Как говорилось выше, это одна из главных причин отложенного спроса. Однако на первичном рынке все еще есть варианты для покупателей. Остался кредит на 10-20 лет у «Белинвестбанка». При этом условия спецпрограмм достаточно лояльные. К примеру, в ЖК «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев» - от 4,99%, а в ЖК «Левада», «Матвеевский», «Минский квартал», «Брестский-3», «Петровщина» - от 7,99% годовых. Купить квартиру в кредит сегодня можно также в жилых комплексах «Антоновский квартал» и «Янтарь» (готовые квартиры в г. Фаниполь).

Как поменять старую квартиру на новостройку

«Чистых денег» у покупателей недвижимости практически не осталось, поэтому многие, чтобы купить квартиру в новостройке, прибегают к продаже жилья на «вторичке». Провести такие сделки быстро и выгодно в условиях низкого спроса сложно. Решить все задачи за раз позволяет программа «Переезжаем в новостройку» :

– В 2020 году особой популярностью пользуется программа «Переезжаем в новостройку» - одновременная продажа имеющегося жилья и покупка квартиры в новостройке). Сейчас это актуально как никогда: спрос на вторичное жилье крайне низкий и быстро найти покупателя, чтобы не потерять понравившуюся квартиру в новостройке, непросто. Часто процесс стопорится из-за того, что «вторичка» зависла в продаже. Программа «Переезжаем в новостройку» позволяет решить все задачи в течение 30 дней. Участие в программе – выбор в пользу активных продаж, когда квартира предлагается всем заинтересованным покупателям из базы агентства, а не ждет заинтересованного звонка неделями. Эта программа пользуется спросом, так как за раз можно выгодно и быстро продать старую квартиру и подобрать новостройку.

Программа «Переезжаем в новостройку» позволяет забронировать квартиру в новостройке на период, пока специалисты продают старую квартиру на вторичном рынке.