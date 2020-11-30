|
Кредит от 4,99% и рассрочка до 100 месяцев. Показываем, какие новостройки можно купить «в долг»
30.11.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Еще летом большинство банков приостановили программы кредитования недвижимости населению. Количество сделок на первичном рынке существенно сократилось, покупатели заняли выжидательную позицию. При этом варианты въехать сейчас, а заплатить потом все еще есть. О том, какие новостройки сегодня можно купить «в долг», Realt.by рассказала руководитель
Цены на новостройки не снизились
– Объем предложения строящегося и готового жилья на первичном рынке недвижимости сейчас находится на достаточно высоком уровне. Застройщики предлагают интересные условия, современные планировки, квартиры с отделкой и без. Однако сделок от этого больше не становится. Основная причина – приостановка кредитных программ, нехватка «чистых денег» у покупателей, сложная политико-экономическая ситуация. Рынок характеризуется отложенным спросом – покупатель, готовый купить квартиру, есть, но он занял выжидательную позицию. Так, многие наши клиенты отложили решение квартирного вопроса до конца года. Сложно сказать сейчас, когда рынок повернется в позитивную сторону. Но рано или поздно, возможно, зимой или весной, эти покупатели вернутся на рынок, – рассказала Наталья Жалова.
При этом низкий спрос не повлиял на цены квартир в новостройках. Со слов специалиста, с лета квадратный метр на первичном рынке практически не изменился. Серьезных скидок или акционных предложений на «первичке» мало. Один из основных инструментов по привлечению клиентов – рассрочка от застройщика.
– Если на вторичном рынке снижение цен присутствует, то стоимость новостроек по-прежнему держится. Сегодня застройщики предпочитают дать отсрочку платежа, нежели сбивать цену квадратного метра. Такой финансовый инструмент пользуется спросом и у покупателей. Несмотря на то, что цена «квадрата» в рассрочку выше, чем при 100% оплате, люди выбирают поэтапное финансирование стройки.
Рассрочка
Самую длительную рассрочку на новостройки предлагается в проектах «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев» до 100 месяцев. В среднем по рынку рассрочка дается на год или два, при этом у большинства застройщиков подход гибкий, условия приобретения обсуждаются индивидуально с каждым клиентом. Среди вариантов:
Кредиты на квартиры от 4,99 % годовых
– С кредитными программами банков сегодня дела обстоят сложно. Например, снизился коэффициент платежеспособности с 0,8, до 0,7. А если в совокупный годовой доход включать кого-то из близких родственников, то показатель становится еще ниже - 0,4. Это существенно сократило максимально возможную сумму кредита, а значит и сузило возможности покупателей. Усложняет ситуацию и увеличившийся срок рассмотрения заявки на получение кредита с 7 до 15 дней. Как говорилось выше, это одна из главных причин отложенного спроса. Однако на первичном рынке все еще есть варианты для покупателей. Остался кредит на 10-20 лет у «Белинвестбанка». При этом условия спецпрограмм достаточно лояльные. К примеру, в ЖК «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев» - от 4,99%, а в ЖК «Левада», «Матвеевский», «Минский квартал», «Брестский-3», «Петровщина» - от 7,99% годовых. Купить квартиру в кредит сегодня можно также в жилых комплексах «Антоновский квартал» и «Янтарь» (готовые квартиры в г. Фаниполь).
Как поменять старую квартиру на новостройку
«Чистых денег» у покупателей недвижимости практически не осталось, поэтому многие, чтобы купить квартиру в новостройке, прибегают к продаже жилья на «вторичке». Провести такие сделки быстро и выгодно в условиях низкого спроса сложно. Решить все задачи за раз позволяет программа
– В 2020 году особой популярностью пользуется программа «Переезжаем в новостройку» - одновременная продажа имеющегося жилья и покупка квартиры в новостройке). Сейчас это актуально как никогда: спрос на вторичное жилье крайне низкий и быстро найти покупателя, чтобы не потерять понравившуюся квартиру в новостройке, непросто. Часто процесс стопорится из-за того, что «вторичка» зависла в продаже. Программа «Переезжаем в новостройку» позволяет решить все задачи в течение 30 дней. Участие в программе – выбор в пользу активных продаж, когда квартира предлагается всем заинтересованным покупателям из базы агентства, а не ждет заинтересованного звонка неделями. Эта программа пользуется спросом, так как за раз можно выгодно и быстро продать старую квартиру и подобрать новостройку.
Программа «Переезжаем в новостройку» позволяет забронировать квартиру в новостройке на период, пока специалисты продают старую квартиру на вторичном рынке.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще летом большинство банков приостановили программы кредитования недвижимости населению. Количество сделок на первичном рынке существенно сократилось,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)