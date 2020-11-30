Что ждет белорусов с 1 декабря 2020 года?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские производители и импортеры табачных изделий имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены, как правило, это приводит к росту их стоимости.

Не стал исключением и нынешний декабрь. Министерство по налогам и сборам распространило информацию про очередное подорожание сигарет .

Копеечка к копеечке

На 10 копеек подорожают Kent Nano Silver, Kent Nano White, Kent Nano Blue, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum.

На пять копеек станут дороже Winston Classic, Winston Super Slims Silver, Winston Compact Blue Impulse, Winston Compact Purple Impulse , Winston Super Slims Blue, Sobranie Gold, Sobranie Blue.

Повысятся цены на Richmond Bronze Edition, Richmond Red Edition, Richmond Black Edition, Aroma Rich Coast, Aroma Rich Highland.

В декабре в продаже появятся новые марки сигарет. Так, Гродненская табачная фабрика "Неман" выпустит Kent Crystal Bay, Kent Crystal Vibe. От "Беларусьторг" поступят в продажу сигареты Kiss Brown, Kiss Jolly.

Четверть страны

С 1 декабря почти 2,5 миллиона белорусских пенсионеров получат прибавку к пенсии . Жизненно важные для пожилых людей выплаты вырастут, как и в июле, в среднем на 6%.

По словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, повышения выплат в этом году привели в результате к тому, что средняя пенсия по возрасту у неработающего пенсионера составит 513 рублей.

"Если посмотреть к декабрю прошлого года, темп роста – 12%. На 2020 год у нас будет израсходовано на пенсию более 13 миллиардов рублей. Много или мало? Но если сопоставить с ВВП, это почти 9%", - констатировала глава ведомства.

Гуманитарная виза

Белорусы, покинувшие родину и въехавшие в Польшу по так называемой гуманитарной визе, смогут теперь легально трудоустроиться.

Единственным условием для получения рабочего места является разрешение на работу типа "А" от будущего работодателя. В дальнейшем белорусы, получившие гуманитарную визу, смогут подать документы для получения вида на жительство в Польше.

Платные дороги и IT

В нашей стране все больше развивается инфраструктура платных дорог, а вслед за ней и способы оплатить удовольствие кататься по просторам синеокой.

Теперь электронную виньетку для оплаты проезда в системе BelToll можно будет купить в интернете. Правда, это касается машин общей массой не более 3,5 тонн.

Электронная виньетка будет трех видов: на 15 или 30 календарных дней, а также на календарный год. Стоимость составит 14, 22 и 75 евро соответственно. Платить нужно будет в отечественных рублях по курсу Национального банка. Заработает система уже 15 декабря 2020 года.

Большинство новаций белорусы, видимо, оценят уже в будущем году, а пока не стоит забывать, что 1 декабря тем, кому посчастливилось быть обладателем личного автомобиля, нужно поставить зимнюю резину .

Предприимчивым согражданам стоит помнить, что именно 1 декабря 2020 года наступает срок обязательного подключения к системе контроля кассового оборудования для индивидуальных предпринимателей.

Читайте также:

Инвалиды и многодетные матери получат новые пенсионные гарантии

Как белорусский бизнес смотрит на перспективы релокации в ближайшее время ?