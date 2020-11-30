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Качество жизни белорусов за двадцать лет заметно выросло. Но почти все соседи росли быстрее
30.11.2020 10:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как менялся в 2001—2019 годах в Беларуси и странах-соседках один из важнейших показателей качества жизни — валовый национальный продукт на душу населения (GNI per capita), изучило «Завтра твоей страны».
Согласно
Однако если сравнивать с ВНП Литвы, Латвии и России, то разница качества жизни белорусов и жителей этих трех стран увеличилась не в нашу пользу.
Если разница между ВНП Беларуси и Литвы в 2001 году была 2,66 раза, то в 2019 году она составила уже 3,02 раза.
ВНП Беларуси и Латвии в 2001 году различался в 2,78 раза, по итогам прошлого года — уже в 2,82 раза.
С Россией разница в начале XXI века была малозаметной (1,3 раза), в конце второго десятилетия — уже 1,78 раза.
С Польшей разница в ВНП хотя немного и сократилась, но пятизначный показатель наших соседей, который получил хороший задел в 1990-е, вряд ли достижим для нас в среднесрочной перспективе.
Украину мы пока опережаем, но с 2019 года ВНП на душу населения в Беларуси падает (в России тоже), а там растет.
Впечатляет динамика Литвы, которая за этот период сначала опередила Польшу, а потом Латвию и сегодня лидирует в регионе.
Динамика изменения ВНП на душу населения в Беларуси, России, Украине, Литве и Латвии в 2001—2019 гг.
По данным Всемирного банка
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Как менялся в 2001-2019 годах в Беларуси и странах-соседках один из важнейших показателей качества жизни - валовый национальный продукт на душу населения (GNI per capita),...
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