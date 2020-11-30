Качество жизни белорусов за двадцать лет заметно выросло. Но почти все соседи росли быстрее

Источник материала: Tut.by

Как менялся в 2001—2019 годах в Беларуси и странах-соседках один из важнейших показателей качества жизни — валовый национальный продукт на душу населения (GNI per capita), изучило «Завтра твоей страны».



Фото: reuters

Согласно статистике Всемирного банка , ВНП в Беларуси вырос в 4,8 раза — с 1,3 тыс. долларов в 2001 году до 6,28 тыс. долларов в 2019 году.

Однако если сравнивать с ВНП Литвы, Латвии и России, то разница качества жизни белорусов и жителей этих трех стран увеличилась не в нашу пользу.

Если разница между ВНП Беларуси и Литвы в 2001 году была 2,66 раза, то в 2019 году она составила уже 3,02 раза.

ВНП Беларуси и Латвии в 2001 году различался в 2,78 раза, по итогам прошлого года — уже в 2,82 раза.

С Россией разница в начале XXI века была малозаметной (1,3 раза), в конце второго десятилетия — уже 1,78 раза.

С Польшей разница в ВНП хотя немного и сократилась, но пятизначный показатель наших соседей, который получил хороший задел в 1990-е, вряд ли достижим для нас в среднесрочной перспективе.

Украину мы пока опережаем, но с 2019 года ВНП на душу населения в Беларуси падает (в России тоже), а там растет.

Впечатляет динамика Литвы, которая за этот период сначала опередила Польшу, а потом Латвию и сегодня лидирует в регионе.

Динамика изменения ВНП на душу населения в Беларуси, России, Украине, Литве и Латвии в 2001—2019 гг.

Страна 2001, в тыс. долларов 2006, в тыс. долларов 2011, в тыс. долларов 2015, в тыс. долларов 2019, в тыс. долларов Динамика за 2001−2019гг., в разах Литва 3,46 8,82 13,29 15,17 18,99 5,5 Латвия 3,59 8,88 13,15 15,01 17,73 4,9 Польша 4,7 8,47 12,95 13,35 15,2 3,2 Россия 1,78 5,81 11,06 11,78 11,26 6,3 Беларусь 1,3 3,52 6,26 6,71 6,28 4,8 Украина 0,73 1,95 3,11 2,7 3,37 4,6

По данным Всемирного банка