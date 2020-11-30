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Совет Министров утвердил антиинфляционную программу

30.11.2020 11:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Совет Министров утвердил антиинфляционную программу на 2021-2023 годы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Подобную программу для сдерживания инфляции принимали уже в 2018 году. Тогда задачей Нацбанка было удержание целевого показателя инфляции на уровне 5,5-6%.

По данным Нацбанка, в октябре этого годовой прирост потребительских цен составил 6,2%. Но регулятор ожидает, что во второй половине следующего года экономика Беларуси начнет устойчиво расти, и инфляция приблизится к целевому уровню в 5%.

В новой программе, созданной для сдерживания роста инфляции, запланировано больше шестидесяти мероприятий по шести направлениям:

  1. денежно-кредитная политика;
  2. структурные меры по снижению инфляции в отраслях экономики;
  3. ценовая политика – здесь речь идет о планировании цен и тарифов, методологии ценового регулирования, тарифном регулировании, организации и контроле ценообразования;
  4. снижение сезонной волатильности цен;
  5. противодействие монополистической деятельности и развитие конкуренции;
  6. коммуникационная политика.

От дискаунтеров до тарифов ЖКХ

В сфере денежно-кредитной политики планируется, среди прочего, заняться работой дискаунтеров. МАРТ уже объявил новые правила для этого типа магазинов. Так, планируется утвердить критерий уровня торговых надбавок при формировании розничных цен. Будут и послабления, касающиеся утверждения ассортимента товаров.

© Sputnik / Виктор Толочко
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А вместе с Минздравом МАРТ займется ценами на лекарства, медицинские изделия, технику и медуслуги. В 2022 году планируют перейти к оптимизации госзакупок в этой сфере.

Планируется оптимизировать также перечень общереспубликанских государственных нужд. Сейчас в этом перечне находятся как потребности, связанные с обеспечением национальной безопасности, так и те, что относятся к вопросам охраны окружающей среды и историко-культурного наследия, обслуживанию объектов транспортной, инженерной и оборонной инфраструктуры и другие.

Займутся и ценами на проезд

МАРТ вместе с профильными ведомствами разработает рекомендации о порядке изменения цен на услуги сотовой связи, Интернет-тарифы, транспорт. Определят, в том числе, как часто могут повышаться цены на проезд. Предусмотрено, что по итогам 2023 года в областях пассажиры должны будут возмещать не менее 85% затрат на оказание услуг, в Минске – не менее 60%. В случае с железнодорожным транспортом сумма значительно ниже: пассажиры должны будут возмещать не меньше 20% стоимости оказания услуг.

Вместе с концерном "Белнефтехим" МАРТ займется ценами на топливо, а с министерством образования поработает над методикой определения стоимости платного обучения.

© Photo : БелаПАН / Сергей Сацюк
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МАРТ также планирует разработать механизм введения временного государственного регулирования цен на социально значимые товары, в том числе утвердить критерии, по которым товар можно отнести к социально значимым.

А вот государственное регулирование цен на отдельные товары, работы и услуги могут отменить.

За тарифами тоже будут следить

Отдельный блок планов касается тарифов ЖКХ. Среди прочего планируется позаботиться о сдерживании роста затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, в том числе за счет снижения потерь в сетях и повышения эффективности оказания этих услуг.

А к 2023 году планируется разработать предложения по внедрению дифференцированной оплаты услуг теплоснабжения.

Подчиненные Совмину организации, а также Национальный банк, облисполкомы и Минский горисполком ежеквартально должны представлять в Министерство антимонопольного регулирования и торговли информацию о ходе реализации Антиинфляционной программы, следует из текста программы, опубликованной на Национальном правовом портале.

 
Теги: Минск
 
 
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Действие программы рассчитано на ближайшие три года. По планам Нацбанка экономика Беларуси начнет устойчиво расти, а цифры инфляции, напротив, снижаться, ко второй...
 
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