Беларусь попала в топ-15 мировых экспортеров томатов

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По подсчетам международных аналитиков, у нашей страны 0,6% мирового экспорта помидоров с выручкой выше 52 миллионов долларов и уверенное 15 место мирового списка. Лидером же в помидорном рейтинге оказались Мексика, Нидерланды и Испания. Суммарно от экспорта томатов за год эти сраны получили свыше миллиарда долларов.