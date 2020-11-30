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Беларусь попала в топ-15 мировых экспортеров томатов
30.11.2020 11:25 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
По подсчетам международных аналитиков, у нашей страны 0,6% мирового экспорта помидоров с выручкой выше 52 миллионов долларов и уверенное 15 место мирового списка. Лидером же в помидорном рейтинге оказались Мексика, Нидерланды и Испания. Суммарно от экспорта томатов за год эти сраны получили свыше миллиарда долларов.
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По подсчетам международных аналитиков, у нашей страны 0,6% мирового экспорта помидоров с выручкой выше 52 миллионов долларов и уверенное 15 место мирового списка....
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