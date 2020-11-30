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Курсы валют на 30 ноября 2020 года

30.11.2020 11:25 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На прошедших торгах рубль остался неизменным по отношению к доллару, евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 58 копеек, евро - 3 рубля 8 копеек, и 3 рубля 41 копейка стоят 100 российских рублей.

 
 
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На прошедших торгах рубль остался неизменным по отношению к доллару, евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 58 копеек, евро - 3 рубля 8...
 
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