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Внешний долг Беларуси за год вырос на миллиард долларов

30.11.2020 11:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Государственный долг Беларуси на 1 ноября составил 57,9 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 13,1 миллиарда рублей, или на 29,3%, сообщили в пресс-службе министерства финансов.

© Sputnik / Александр Натрускин
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При этом внешний государственный долг на отчетный период составил 18,1 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 1 миллиард долларов (с учетом курсовых разниц), или на 5,8%.

В министерстве финансов рассказали, что за десять месяцев этого года государство взяло взаймы на внешних рынках "сумму, эквивалентную 2 548,9 миллиона долларов".

При этом погашение внешних государственных задолженностей в январе-октябре 2020 года составило всего 1 388,2 миллиона долларов.
"Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2020 года составил 10,2 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 1,4 миллиарда рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,2%", - уточнили в пресс-службе.

В это же время на рынке были размещены внутренние валютные и рублевые государственные облигации на сумму, эквивалентную 297,6 миллиона долларов и 300,0 миллионов рублей. Погасить за десять месяцев этого года удалось облигации на сумму, эквивалентную 586,9 миллиона долларов и 173,5 миллиона рублей.

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Теги: Минск
 
 
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