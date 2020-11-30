Минтруда установило расчетную норму рабочего времени на 2021 год

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Расчетная норма рабочего времени на 2021 год установлена в Беларуси. Она утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты №103 от 20 ноября 2020 года, сообщила пресс-служба профильного ведомства в понедельник.

Расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье на грядущий год составит 2050 часов, а для шестидневной рабочей недели – 2031 час (выходной – воскресенье).

"Основная причина этой разницы заключается в том, что в 2021 году четыре нерабочих праздничных дня (2 января, 1 мая, 3 июля и 25 декабря) приходятся на субботу", – пояснили в пресс-службе, отметив, что такая же ситуация складывалась в 2009, 2010, 2015 и 2020 годах.

Эта норма установлена при условии, что продолжительность рабочего времени составит 40 часов в неделю.

В организациях, где предусмотрены другие режимы работы, наниматель самостоятельно рассчитывает норму рабочего времени календарного года.

А сколько в этом году?

Расчетная норма рабочего дня в 2020 году при пятидневной неделе составила 2032 часа, шестидневной – 2026 часов.

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