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Литва планирует ввести бесплатные визы для белорусов, пострадавших от режима

30.11.2020 12:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литва планирует ввести бесплатные национальные визы для белорусов, пострадавших от действий властей. Об этом сообщает издание Delfi.


Фото: pixabay.com

Проект постановления о бесплатной выдаче национальных виз для белорусов подготовил МИД Литвы. В обращении Министерства иностранных дел к литовскому правительству отмечается, что в связи с применяемым властями Беларуси насилием и нарушениями прав человека в Литву прибывает все больше граждан нашей страны, многие из которых получили шенгенскую визу по особому разрешению литовского МВД в связи с гуманитарными причинами. Однако если наши соотечественники хотят дольше оставаться в Литве, то им необходимо получить национальную визу.

Новые правила предусматривают отказ от взимания консульского сбора при получении белорусскими гражданами литовской национальной визы в случае, если от госорганов или неправительственных правозащитных организаций Литвы будет подано соответствующее мотивированное заявление. Такую возможность литовский МИД предлагает ввести уже с 1 декабря.

Как сообщается, проект постановления будет обсуждаться на заседании литовского правительства на этой неделе.

Напомним, в конце ноября в литовском МВД сообщали о более чем 650 белорусах, которые получили визу для въезда в страну по гуманитарным основаниям. Из них успели въехать в Литву около 250 человек.

 
 
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Проект постановления подготовил литовский МИД, его в ближайшее время планируется рассмотреть на заседании правительства.
 
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