Литва хочет договориться со странами Балтии о бойкоте энергии с БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid отправил латвийским и эстонским операторам документ, призванный препятствовать торговле электроэнергией с Белорусской атомной станции, говорится в сообщении Litgrid.

"Litgrid отправил пересмотренный проект методологии торговли электроэнергией с Россией латвийским и эстонским операторам", - заявила представитель компании Юрга Эйвайте РИА Новости .

Литовская сторона рассчитывает, что новая методология позволит создать препятствия для торговли белорусской электроэнергией, которая может быть выработана на БелАЭС. Методология, заложенная в 2018 году не дает возможности определить фактические потоки энергии из России и Беларуси, в том числе с атомной станции.

Поэтому официальный Вильнюс полагает, что Рига и Таллинн не должны пользоваться старой методологией, приобретаю энергию у России, чтобы вслед за литовской стороной не допустить закупки электроэнергии белорусского происхождения.

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