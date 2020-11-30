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Литва хочет договориться со странами Балтии о бойкоте энергии с БелАЭС
30.11.2020 13:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid отправил латвийским и эстонским операторам документ, призванный препятствовать торговле электроэнергией с Белорусской атомной станции, говорится в сообщении Litgrid.
© Sputnik / Александр Натрускин
"Litgrid отправил пересмотренный проект методологии торговли электроэнергией с Россией латвийским и эстонским операторам", - заявила представитель компании Юрга Эйвайте
Литовская сторона рассчитывает, что новая методология позволит создать препятствия для торговли белорусской электроэнергией, которая может быть выработана на БелАЭС. Методология, заложенная в 2018 году не дает возможности определить фактические потоки энергии из России и Беларуси, в том числе с атомной станции.
Поэтому официальный Вильнюс полагает, что Рига и Таллинн не должны пользоваться старой методологией, приобретаю энергию у России, чтобы вслед за литовской стороной не допустить закупки электроэнергии белорусского происхождения.
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В Вильнюсе рассчитывают, что другие балтийские республики присоединятся к новой методологии закупки электроэнергии в России, чтобы исключить возможность...
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