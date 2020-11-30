﻿ Литва хочет договориться со странами Балтии о бойкоте энергии с БелАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва хочет договориться со странами Балтии о бойкоте энергии с БелАЭС

30.11.2020 13:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid отправил латвийским и эстонским операторам документ, призванный препятствовать торговле электроэнергией с Белорусской атомной станции, говорится в сообщении Litgrid.

© Sputnik / Александр Натрускин
Эксперт объяснил, как Беларусь может лишить Литву аргументов против БелАЭС

"Litgrid отправил пересмотренный проект методологии торговли электроэнергией с Россией латвийским и эстонским операторам", - заявила представитель компании Юрга Эйвайте РИА Новости.

Литовская сторона рассчитывает, что новая методология позволит создать препятствия для торговли белорусской электроэнергией, которая может быть выработана на БелАЭС. Методология, заложенная в 2018 году не дает возможности определить фактические потоки энергии из России и Беларуси, в том числе с атомной станции.

Поэтому официальный Вильнюс полагает, что Рига и Таллинн не должны пользоваться старой методологией, приобретаю энергию у России, чтобы вслед за литовской стороной не допустить закупки электроэнергии белорусского происхождения.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Вильнюсе рассчитывают, что другие балтийские республики присоединятся к новой методологии закупки электроэнергии в России, чтобы исключить возможность...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Выход будет очень тяжелый». Лукашенко и Мясникович обсудили вопросы встречи в рамках ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика