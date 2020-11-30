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Китай стал самым быстрорастущим направлением экспорта через БУТБ

30.11.2020 13:23 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Китай стал самым быстрорастущим направлением экспорта через Белорусскую универсальную товарную биржу. В 2020-м сумма сделок с компаниями из Поднебесной выросла в 10 раз - до 2 миллионов долларов. По словам аналитиков, всплеск интереса к биржевым торгам со стороны китайского бизнеса обусловлен не только благоприятной ценовой конъюнктурой, но и удобной логистикой, которую смогли предложить белорусские экспортеры. В частности, с этого года появилась возможность покупать пилопродукцию на разных базисах поставки (многобазисные лоты), что позволило китайским компаниям самим выбирать наиболее подходящий для них пункт приемки товара. Кроме того, существенно сократились сроки доставки за счет применения железнодорожного транспорта в рамках инициативы китайского правительства "Один пояс, один путь".

 
 
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Китай стал самым быстрорастущим направлением экспорта через Белорусскую универсальную товарную биржу. В 2020-м сумма сделок с компаниями из Поднебесной выросла в 10...
 
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