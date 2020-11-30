Колесникова рассказала о бытовых условиях в СИЗО, по чему скучает и как воспринимает происходящее с собой

Источник материала: Tut.by

Мария Колесникова из СИЗО через адвоката ответила на вопросы телеканалов «Дождь» и «Настоящее время» . Она рассказала о бытовых условиях в СИЗО, по чему скучает и как воспринимает происходящее с собой и в стране.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Колесникова рассказала, что условия в СИЗО у нее обычные, персонал корректный.

— Условия, судя по всему, как в обычной, постсоветской тюрьме. Персонал и администрация абсолютно корректны и вежливы. Сейчас мы втроем в камере на шестерых, что по сравнению с условиями, в которых содержатся люди на Окрестина, очень неплохо. В камере курят, для меня это сложновато, потому что я некурящая. На прогулку водят раз в день, в душ — раз в неделю. Я просила встречи с врачом, но встреча так и не состоялась. Постоянно проблема с письмами, то доходят, то потом их нет две недели и часть писем не пропускают.

— Что читаете, возможно пишете?

— Перечитала «Колымские рассказы» Шаламова. Многое изменилось с тех пор, но главное не поменялось. Лишение человека свободы — это уже достаточное наказание. А эта система, как и ранее, пытается лишить человеческого достоинства. Но как бы ни было тяжело, человек всегда может найти в себе силы оставаться человеком.

Читаю Харари («21 урок для XXI века»). Начала читать летом и только сейчас смогла продолжить. Эта книга обязательна к прочтению и изучению всем, особенно политикам. Вызовы, с которыми наша цивилизация сталкивается и еще столкнется, невозможно решать локально, в одном городе, в одной стране, на одном континенте. Мы все — части единого мира, и еще более абсурдным выглядит с этой точки зрения то, что происходит в Беларуси: настоящее столкновение двух миров (архаичного и мира будущего).

Мария рассказала, что больше всего ей не хватает семьи, друзей и близких, хотя она чувствует их поддержку физически. Очень не хватает живой музыки, искусства. Все происходящее она воспринимает как обучение, новый опыт: и быта, и общения, и изоляции.

Адвокат Людмила Казак в эфире Настоящего Времени рассказала, что у Колесниковой изъяли книги, о которых она рассказывала в письме (Харари, Хоккинг).

— Сложно понять логику администрации тюрьмы. Там система такая: напрямую Марии книги послать не представляется возможным. Книги поступают сначала в библиотеку, а потом уже по ее заказу ей в камеру приносят эти книги. И те книги, которые у нее вчера были изъяты, а именно Стивена Хокинга она читала, Харари две книги, они ей были давно вручены, она их постепенно читала, изучала. Вчера каким-то образом администрации вдруг не понравилось это, и они решили их забрать — по причине того, что якобы эти книги поступили к ней мимо библиотеки, хотя такого в принципе быть не может.

«Когда дубинки, газ, пули — это единственный аргумент, власть слаба»

Мария Колесникова ответила и на несколько вопросов о происходящем в стране. Она назвала это «бойней» против всего живого, человеческого, талантливого и профессионального.

— Я не предполагала, что все настолько плохо и весь режим держится на относительно небольшой группе лиц, вступивших в сговор с целью удержания власти. Группа этих лиц выглядит как банда напёрсточников, и после бесед с ними и всего, что со мной произошло, я в этом не сомневаюсь. Я убедилась в их непрофессионализме, неспособности брать на себя ответственность и неуважении к закону и праву. Когда власть убирает сильных конкурентов, не видит, что народ ее больше не признает, она слаба. Когда дубинки, газ, пули — это единственный аргумент, она слаба.

Мне сложно понять их мотивацию. Своими руками они уничтожают все самое хорошее, талантливое и живое. Банда «наперсточников» передает приказы, а «красавцы» с залихватским зверством их исполняют. Режим ограничен в своем понимании происходящего и разнообразии своих подходов. Если ты ощущаешь себя молотком — то вокруг все кажется гвоздями. Но это ощущение самообман. Из налогов людей, которые сейчас подвергаются репрессиям, они и получают зарплату. И чем дальше власть [будет] упорствовать в жестокости, изуверствах и преступлениях, тем более сильной и масштабной будет обратная реакция. Но конец у диктатуры всегда один. И он предрешен.

На вопрос, считает ли она, что оппозиция совершила какие-то ошибки, Колесникова ответила, что не считает себя и своих единомышленников оппозицией.

— Мы не оппозиция. Большинство белорусов отдали свой голос 9 августа за кандидата, который олицетворял перемены. Революция в Беларуси прежде всего народная. Люди объединились и сейчас берут все больше ответственности за будущее своей страны.

Самой главной ошибкой было бы разделять людей, но этого не происходит и, надеюсь, не произойдет. Нам всем жить вместе в этой стране, как бы ни было тяжело нельзя отвечать на зло злом. Только добром.

— С учетом всего, что с вами произошло после начала кампании, собираетесь ли вы и дальше заниматься политикой?

— Еще полгода назад я представить не могла, что буду выступать на сцене не с флейтой в руках, а политическими лозунгами. Сейчас я получаю сотни писем и вижу поддержку людей. Для себя я определилась — я буду бороться, пока Беларусь не станет свободной, демократичной и процветающей.