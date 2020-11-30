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«Выход будет очень тяжелый». Лукашенко и Мясникович обсудили вопросы встречи в рамках ЕАЭС
30.11.2020 13:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вокруг Евразийского экономического союза складывается очень серьезная обстановка, идет экономическая война. Об этом Александр Лукашенко заявил 30 ноября на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем,
Лукашенко напомнил, что на 11 декабря намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета и посетовал, что она пройдет онлайн, а хотелось бы поговорить очно.
— Повестка дня определена. Вы знаете мою позицию, да и Беларуси вообще. Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз (не по телевизору, а поговорить в открытую), потому что куча проблем: от военных, военно-политических до экономических, — сказал Лукашенко.
Он отметил, что год был очень тяжелый, «но то ли еще будет».
По словам Лукашенко, мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС.
— Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели, — подчеркнул он.
Александр Лукашенко предположил, что, возможно, в конце года главы государств смогут встретиться в очном формате и Минск готов предоставить свою площадку.
Всего повестка дня приближающегося саммита будет включать 28 вопросов, причем 4 из них лидеры ЕАЭС рассмотрят в узком кругу.
— Мы традиционно настаиваем на том, чтобы неукоснительно, без затяжек и всякой бюрократии мы решали те вопросы, которые запланировали. Тем более ситуация такова, что, как Путин всегда подчеркивает, надо быть вместе. Вместе проще преодолеть всякие трудности. Надо этим путем и идти, — сказал Лукашенко.
Один из основных вопросов — стратегия направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.
— Мы договаривались о том, что наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего природного газа. Единственный вопрос, который не согласован, — это справедливая цена на тарифы по транспортировке газа. Это важно для нас и для других. Есть вопрос о ввозе на территорию союза гражданских самолетов. Казахстан предлагает. И тот же Казахстан предлагает вопрос кадровый. Хотелось бы услышать вашу позицию в этой связи, какую бы позицию могла занять Беларусь в этом плане, — добавил он.
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Вокруг Евразийского экономического союза складывается очень серьезная обстановка, идет экономическая война, заявил Лукашенко.
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