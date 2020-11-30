В ЕАЭС в 2021 году подготовят договор по ценам и тарифам на газ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. В ЕАЭС существует программа формирования общего рынка газа, рассказал журналистам после встречи с белорусским президентом во Дворце Независимости председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

По его словам, данный вопрос прописан в проекте стратегических направлений развития Евразийского экономического союза, но здесь есть ряд "развилок".

"У нас есть программа формирования общего рынка газа. В соответствии с ней в 2021 году должен быть разработан проект международного договора, где будут прописаны (мы так рассчитываем) все детали и нюансы: формирование цены на газ и тарифов на прокачку", – цитирует главу ЕЭК БелТА .

Михаил Мясникович отметил, что существует мнение, будто бы вопросы поставок газа проще решать в формате двусторонних отношений. К примеру, Минск и Москва могли договориться по данной проблеме, не ожидая создания общего рынка.

"И тот и другой вопросы имеют свои преимущества и недостатки. Армения и Кыргызстан однозначно полагают, что вместе с Беларусью можно будет решать и их вопросы по тарифам на прокачку и ценам на газ", – подчеркнул он.

При этом он констатировал, что уровень двусторонней интеграции может быть выше и не все решения в данном случае могут подойти для пятерки стран.

В настоящее время вопросы формирования газового рынка внутри пятерки разделили страны на два лагеря: Россия и Казахстан – с одной стороны, Беларусь, Армения и Кыргызстан – с другой.

В Бишкеке помимо прочего предлагают урегулировать торговлю газом с третьими странами. Потому что Кыргызстан частично закупает голубое топливо у Узбекистана.

"Поэтому вопрос непростой, дискуссионный. Я думаю, это будет один из ключевых вопросов повестки 11 декабря (заседание Высшего Евразийского экономического совета – Sputnik)", – отметил Михаил Мясникович.