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Беларусь выступает за создание независимого финансового института в ШОС
30.11.2020 15:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Беларусь поддерживает создание в рамках Шанхайской организации сотрудничества полноценного финансового института, заявил премьер-министр Роман Головченко во время онлайн-заседания Совета глав правительств ШОС.
© Sputnik / Алексей Никольский
По его словам, вопрос финансовой и экономической безопасности весьма актуален для ШОС как одной из наиболее многочисленных и влиятельных организаций.
Также Головченко добавил, что в Беларуси считают востребованным создание в нынешних условиях "полноценного финансового института для стран единой судьбы", который не будет зависеть от решений и действий западных структур.
"Главными направлениями деятельности этого института могло бы стать не связанное с финансированием инвестиционных проектов кредитование, а также предоставление стабилизационных займов, в том числе на поддержку программ развития", – считает Роман Головченко.
В состав Шанхайской организации сотрудничества входят восемь стран – Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства, среди которых и Беларусь, имеют статус наблюдателя (также это Афганистан, Иран и Монголия). Еще шесть стран – партнеры по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка).
Совет глав правительств ШОС собирается один раз в год. Как правило, обсуждается стратегия взаимодействия, решение принципиальных экономических вопросов и другие проблемы.
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Главным направлением деятельности такого института могло бы стать кредитование, не связанное с финансированием инвестиционных проектов.
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