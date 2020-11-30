Беларусь выступает за создание независимого финансового института в ШОС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Беларусь поддерживает создание в рамках Шанхайской организации сотрудничества полноценного финансового института, заявил премьер-министр Роман Головченко во время онлайн-заседания Совета глав правительств ШОС.

По его словам, вопрос финансовой и экономической безопасности весьма актуален для ШОС как одной из наиболее многочисленных и влиятельных организаций.

Также Головченко добавил, что в Беларуси считают востребованным создание в нынешних условиях "полноценного финансового института для стран единой судьбы", который не будет зависеть от решений и действий западных структур.

"Главными направлениями деятельности этого института могло бы стать не связанное с финансированием инвестиционных проектов кредитование, а также предоставление стабилизационных займов, в том числе на поддержку программ развития", – считает Роман Головченко.

В состав Шанхайской организации сотрудничества входят восемь стран – Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства, среди которых и Беларусь, имеют статус наблюдателя (также это Афганистан, Иран и Монголия). Еще шесть стран – партнеры по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка).

Совет глав правительств ШОС собирается один раз в год. Как правило, обсуждается стратегия взаимодействия, решение принципиальных экономических вопросов и другие проблемы.

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