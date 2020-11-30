Старейший водочный завод страны хотят оздоравливать еще 5 лет. Пытаются уже 2,5 года

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Могилевской области продлил срок санации ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» до 15 декабря 2020 года. Суд был готов одобрить оздоровление госпредприятия еще 5 лет, но к моменту «Ч» не получил одобрения из Совмина. Это следует из материалов дела, которые обнародованы на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.





В мае 2018 года Климовичский ликеро-водочный завод признали банкротом и отвели полтора года на оздоровление. У компании наблюдался недостаток собственных оборотных средств, с 2016 года имелась просроченная задолженность перед бюджетом. По состоянию на октябрь 2018 года в реестре ЛВЗ было более 220 кредиторов, сумма требований которых составила более 50,3 млн рублей. В ноябре 2019 года санацию продлили еще на год.

И вот недавно в суд поступило ходатайство «Белгоспищепрома» о продлении срока санации старейшего водочного завода Беларуси на 5 лет. Его поддержали холдинг «Минск Кристалл Групп», в который входит Климовичский ЛВЗ, и антикризисный управляющий Эдуард Орешко.

Орешко указал, что процедура санации положительно сказалась на финансовом положении завода, позволила стабилизировать финансовые показатели, получить чистую прибыль, улучшить коэффициенты платежеспособности. По его мнению, для дальнейшего оздоровления предприятия, восстановления платежеспособности и осуществления расчетов с кредиторами Климовичскому ликеро-водочному заводу требуется продление процедуры санации сроком на 5 лет.

Вместе с тем суд признал неудовлетворительной работу антикризисного управляющего за последний год по продаже неиспользуемых должником объектов, в их числе — Михалинский спиртзавод, Грудиновский завод пищевых продуктов, Белынковичский спиртзавод, Забелышинский спиртзавод, Краснобудский винзавод и склады Кричевского района.

В состав завода также входит низкоэффективное обособленное структурное подразделение «Подсобное хозяйство», которое специализируется на производстве сельхозпродукции. Согласно материалам суда, антикризисный управляющий постоянно выделял этому подразделению на безвозвратной основе финансирование (зарплата, комбикорм, топливо, стройматериалы, запасные части и т. д.), не предусмотренное планом санации Климовичского ЛВЗ.

Обособленные структурные подразделения планировалось реализовать на аукционах. Но Эдуард Орешко в этом не преуспел. Состоялось незначительное число торгов. При этом на проведение независимой и внутренней оценок объектов завод понес серьезные затраты. И в будущем еще понесет, поскольку нужно будет проводить новую оценку.

Помимо этого в госсобственность не были переданы водонапорная башня, артезианская скважина, говорится в материалах суда.

Эдуард Орешко не успел согласовать в правительстве и Министерстве экономики продление плана санации сроком на 5 лет. На момент рассмотрения дела в Экономическом суде Могилевской области соответствующий проект постановления Совмина проходил согласование в Минэке. У суда не было правовых оснований для продления санации Климовичского ЛВЗ на пять лет. В итоге оздоровление ликеро-водочного завода растянули до середины декабря. К тому моменту должно увидеть свет постановление правительства.