Адвокат Бабарико: Никаких предложений об освобождении из СИЗО КГБ ему не поступало

Источник материала: Tut.by

Предложений об освобождении из СИЗО КГБ под какие-либо условия Виктору Бабарико не поступало. Об этом TUT.BY рассказал адвокат экс-претендента в президенты Дмитрий Лаевский.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Адвокат Дмитрий Лаевский подтвердил, что Виктор Бабарико по-прежнему находится под стражей. Ранее дочь Виктора Бабарико Мария сообщила TUT.BY, что по делу Виктора «к сожалению, нет никаких новостей». Так она ответила на просьбу подтвердить освобождение отца.

— Виктор Дмитриевич находится в СИЗО КГБ, никаких предложений об освобождении ему не поступало. Ходатайства и жалобы об изменении меры пресечения отклонены. Про непризнание Виктором Дмитриевичем вины сообщило КГБ на своем сайте — в этом отношении ничего не изменилось. Сейчас мы вместе с Виктором Дмитриевичем знакомимся с материалами дела. И продолжаем настаивать на его невиновности, — рассказал Лаевский.

Напомним, член президиума Координационного совета Павел Латушко в интервью телеграм-каналу заявил, что, по его данным, вопрос об освобождении экс-главы Белгазпромбанка и экс-претендента в президенты Виктора Бабарико поднимался на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и Александра Лукашенко.

— Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича, — заявил Латушко.

«Дело Белгазпромбанка»

Виктора Бабарико задержали по так называемому делу Белгазпромбанка 18 июня. Вместе с экс-банкиром был задержан его сын Эдуард. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико « задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

24 ноября в КГБ сообщили , что следственное управление ведомства окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико, отмечают в ведомстве.

Виктора Бабарико в КГБ назвали «организатором преступной деятельности». Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно", — отмечают в КГБ.

Ранее Виктору Бабарико вменялись три статьи: ч. 3 ст. 430 (Получение взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем). До этого вместо ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) фигурировала ч. 2 ст. 431 (Дача взятки).