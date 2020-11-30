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Адвокат Бабарико: Никаких предложений об освобождении из СИЗО КГБ ему не поступало
30.11.2020 15:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предложений об освобождении из СИЗО КГБ под какие-либо условия Виктору Бабарико не поступало. Об этом TUT.BY рассказал адвокат экс-претендента в президенты Дмитрий Лаевский.
Адвокат Дмитрий Лаевский подтвердил, что Виктор Бабарико по-прежнему находится под стражей. Ранее дочь Виктора Бабарико Мария сообщила TUT.BY, что по делу Виктора «к сожалению, нет никаких новостей». Так она ответила на просьбу подтвердить освобождение отца.
— Виктор Дмитриевич находится в СИЗО КГБ, никаких предложений об освобождении ему не поступало. Ходатайства и жалобы об изменении меры пресечения отклонены. Про непризнание Виктором Дмитриевичем вины сообщило КГБ на своем сайте — в этом отношении ничего не изменилось. Сейчас мы вместе с Виктором Дмитриевичем знакомимся с материалами дела. И продолжаем настаивать на его невиновности, — рассказал Лаевский.
Напомним, член президиума Координационного совета Павел Латушко в интервью телеграм-каналу заявил, что, по его данным, вопрос об освобождении экс-главы Белгазпромбанка и экс-претендента в президенты Виктора Бабарико поднимался на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и Александра Лукашенко.
— Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича, — заявил Латушко.
«Дело Белгазпромбанка»
Виктора Бабарико задержали по так называемому делу Белгазпромбанка 18 июня. Вместе с экс-банкиром был задержан его сын Эдуард. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «
24 ноября в КГБ
Виктора Бабарико в КГБ назвали «организатором преступной деятельности». Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно", — отмечают в КГБ.
Ранее Виктору Бабарико
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Ранее Павел Латушко заявил, что, возможно, Виктор Бабарико уже находится на свободе. И якобы Лукашенко отстаивает позицию, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр...
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