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Госдолг Беларуси вырос почти на 30%
30.11.2020 17:45 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Государственный долг Беларуси на 1 ноября составил 57,9 млрд рублей. Эта цифра больше, чем в начале года, на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%.
Такая информация следует из статистики министерства финансов страны,
Если разделить сумму долга на число жителей страны (согласно переписи 2019 года), то получим по 6150 рублей на каждого, включая младенцев и стариков,
Государственный долг делится на внешний и внутренний. Внешний на сегодняшний день равен $18,1 млрд, что по сравнению с началом года больше на $1 млрд, или на 5,8%.
Почему получился такой большой внешний долг
За время с начала 2020 года Беларусь взяла в долг $2,55 млрд, в том числе:
За этот же период времени Беларусь погасила $1,388 млрд долгов.
Внутренний госдолг с начала года вырос на 1,4 млрд рублей (16,2%) и составил 10,2 млрд.
«В январе — октябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $297,6 млн и 300 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $586,9 млн и 173,5 млн рублей», - сообщает Минфин.
Данные приведены с учетом курсовой разницы.
Тем временем
Напомним, по итогам девяти месяцев этого года ВВП
Александр Лукашенко поручил сохранить ВВП на уровне прошлого года, а премьер-министр Роман Головченко 2 ноября
После президентских выборов в стране наблюдается глубокий социально-политический кризис, на его фоне доверие граждан к властям и финансовым институтам неуклонно падает. Специалисты уезжают из Беларуси. По словам экспертов,
Тем временем Евросоюз
Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили
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Государственный долг Беларуси на 1 ноября составил 57,9 млрд рублей. Эта цифра больше, чем в начале года, на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%.
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