Госдолг Беларуси вырос почти на 30%

Государственный долг Беларуси на 1 ноября составил 57,9 млрд рублей. Эта цифра больше, чем в начале года, на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%.

Такая информация следует из статистики министерства финансов страны, опубликованной на сайте ведомства.

Если разделить сумму долга на число жителей страны (согласно переписи 2019 года), то получим по 6150 рублей на каждого, включая младенцев и стариков, подсчитал Онлайнер.

Государственный долг делится на внешний и внутренний. Внешний на сегодняшний день равен $18,1 млрд, что по сравнению с началом года больше на $1 млрд, или на 5,8%.

Почему получился такой большой внешний долг

За время с начала 2020 года Беларусь взяла в долг $2,55 млрд, в том числе:

За счет облигации на внешних финрынках – $1,392 млрд

У правительства и банков России – $505 млн

У ЕФСР – $500 млн

От Экспортно-импортного банка Китая – $89,7 млн

У МБРР – $54,7 млн

У ЕБРР и СИБ – $8,0 млн.

За этот же период времени Беларусь погасила $1,388 млрд долгов.

Правительству и банкам России – $617,6 млн

Банкам Китая – $390,7 млн

ЕФСР – $264,8 млн

МБРР – 111,6 млн

ЕБРР и СИБ – $2,8 млн

Товарно-кредитной корпорации США – $0,7 млн.

Внутренний госдолг с начала года вырос на 1,4 млрд рублей (16,2%) и составил 10,2 млрд.

«В январе — октябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $297,6 млн и 300 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $586,9 млн и 173,5 млн рублей», - сообщает Минфин.

Данные приведены с учетом курсовой разницы.

Тем временем

Напомним, по итогам девяти месяцев этого года ВВП стал меньше на 1,3%, чем за такой же прошлогодний период. В начале ноября сообщалось, что общий госдолг Беларуси составляет 56,9 млрд долларов.

Александр Лукашенко поручил сохранить ВВП на уровне прошлого года, а премьер-министр Роман Головченко 2 ноября отрапортовал , что ситуация не просто стабилизировалась, а вышла на трек опережающего роста.

После президентских выборов в стране наблюдается глубокий социально-политический кризис, на его фоне доверие граждан к властям и финансовым институтам неуклонно падает. Специалисты уезжают из Беларуси. По словам экспертов,

Тем временем Евросоюз вводит санкции в отношении чиновников, ответственных за фальсификацию выборов. В случае принятия последнего пакета санкций ЕС и США под них попадут сразу несколько банков, так как их владельцы относятся к списку приближенных к властям, пишет телеграм-канал ЭКАНОМИКА.