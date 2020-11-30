Беларусь предлагает расширить свое участие в работе энергетического клуба ШОС

Источник материала: БT

Участие в работе Энергетического клуба Шанхайской организации сотрудничества предлагает расширить Беларусь. Сегодня премьер-министр принял участие в Совете глав правительств. Встреча прошла по видеосвязи. С запуском первой атомной станции Беларусь стала полноправным членом клуба ядерных держав. "Для обмена опытом и противодействия современным вызовам в области ядерной безопасности важно развивать международное сотрудничество. На пространстве Шанхайской организации, где живет более 40 процентов населения планеты, такой диалог может быть весьма продуктивным", - уверена белорусская сторона. И это лишь одна из инициатив, предложенная странам - участникам Шанхайской организации сотрудничества.

В минувшем году в рамках организации был презентован проект "8 чудес Шанхайской организации сотрудничества". Беларусь предлагает распространить его и на страны-наблюдатели в организации. Именно таков статус нашей страны в этой международной структуре. Участие в проекте позволит Беларуси повысить свой туристический потенциал.