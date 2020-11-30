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БЖД объяснила, зачем в Брест прибывал грузовой поезд из Японии

30.11.2020 19:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Белорусская железная дорога обеспечила пропуск и терминальную обработку первого полносоставного контейнерного поезда из Японии в страны Западной Европы, сообщает БЖД.

Сначала контейнеры из японских портов Хаката, Кобэ, Тояма, Йокогама с широкой номенклатурой грузов отправили в морской торговый порт Владивостока, где сформировали поезд. 18 ноября состав отправился по Транссибирской магистрали до Бреста. Отсюда он уедет в европейские пункты назначения – Польшу, Германию, Бельгию, Нидерланды.

© Sputnik
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Белорусская железная дорога обеспечила своевременное проследование контейнерного поезда с японскими грузами по своей инфраструктуре менее чем за 12 часов.

"На контейнерном терминале станции Брест-Северный осуществлен перегруз контейнеров на платформы западноевропейской колеи, оформление таможенных документов и прохождение иных видов контроля", - говорится в сообщении БЖД.

Состав был сдан польскому перевозчику 28 ноября. Новый логистический сервис позволяет вдвое сократить время в пути. Обычно доставка грузов от портов Японии до портов Европы через Суэцкий канал занимает в среднем 50 суток.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Обычно доставка грузов от портов страны восходящего солнца до портов Европы осуществляется через Суэцкий канал и занимает в среднем 50 суток.
 
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