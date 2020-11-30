Премьеры Беларуси и России обсудили торговлю и энергетику

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили по телефону приоритеты торгово-экономического сотрудничества, сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ.

"Рассмотрели приоритетные направления развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике, промышленности, в сфере транспорта и в других областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание руководители правительств уделили перспективам взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Премьер-министры обсудили также график предстоящих контактов на правительственном уровне.

Предыдущий разговор премьеров состоялся 5 ноября. Тогда Головченко и Мишустин, помимо ряда актуальных вопросов, затронули тематику противодействия распространению COVID-19.

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