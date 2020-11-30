ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьеры Беларуси и России обсудили торговлю и энергетику

30.11.2020 19:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили по телефону приоритеты торгово-экономического сотрудничества, сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ.

© Photo : Белэнерго
Беларусь предлагает ШОС запустить регулярные встречи по атомной энергетике

"Рассмотрели приоритетные направления развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике, промышленности, в сфере транспорта и в других областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельное внимание руководители правительств уделили перспективам взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Премьер-министры обсудили также график предстоящих контактов на правительственном уровне.

Предыдущий разговор премьеров состоялся 5 ноября. Тогда Головченко и Мишустин, помимо ряда актуальных вопросов, затронули тематику противодействия распространению COVID-19.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй раз за месяц главы правительств двух стран затронули вопросы торгово-экономического сектора, промышленности и транспортной инфраструктуры.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь с 1 декабря снижает таможенные пошлины на нефть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика