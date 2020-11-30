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Беларусь с 1 декабря снижает таможенные пошлины на нефть
30.11.2020 19:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Вывозные таможенные пошлины на нефти и нефтепродукты незначительно снизятся с 1 декабря, сообщили в понедельник пресс-службе белорусского правительства.
© Photo : ОАО "Гомельтранснефть Дружба"
Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров республики № 679, принятым 28 ноября.
Так, со вторника 1 декабря ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет применяться в размере 42 доллара США за тонну (ранее – 42,2 доллара), на прямогонный бензин – 23,1 доллара за тонну (ранее – 23,2 доллара).
Согласно постановлению, ставки пошлин на товарные бензины, дизтопливо, легкие и средние дистилляты, бензол, ксилол, толуол, различные масла остались прежними – 12,6 доллара за тонну.
Последнее изменение таможенных пошлин на донную продукцию произошло 1 ноября – тогда ставки были
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Последнее изменение таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты произошло 1 ноября – тогда ставки были тоже снижены.
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