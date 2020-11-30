Экономисту Дмитрию Круку дали сутки за участие в марше. В суде прозвучали две разные версии событий

Источник материала: Tut.by

Эксперту BEROC и члену основного состава Координационного совета

Дмитрию Круку присудили 15 суток за участие в массовом мероприятии. Засекреченный свидетель запомнил известного экономиста по черной куртке и указал, что задержали его на улице, где проходил марш. Сам Дмитрий настаивает, что никаких массовых мероприятий рядом не было, а задерживали его внутри магазина.



Фото с сайта fly-uni.org

Дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 24.3 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) рассматривала судья Ленинского района Минска Анастасия Ачалова. Дмитрий Крук «присутствовал» на заседании онлайн через связь по скайпу, сам он находится на Окрестина.

Задержанному в воскресенье, 29 ноября, экономисту вменялось нарушение порядка проведения массовых мероприятий. В протоколе указано, что он принимал участие в несанкционированном уличном шествии «с целью публичного выражения своего требования по факту проведения честных выборов». Во время марша «выкрикивал провокационные лозунги».

Дмитрий Крук с протоколом не согласен. К объяснению своей позиции он подошел с такой же точностью, которую использует в общении с аудиторией и прессой: разложил все по пунктам. Пункт первый: время задержания. Это произошло раньше, чем заявлено в протоколе. Пункт второй: задержали экономиста внутри магазина, а не на улице по указанному в протоколе адресу. Пункт третий: никаких массовых мероприятий в этом месте в это время не было. «Принять участие в том, чего не было, невозможно физически», — настаивал Дмитрий. Он пояснил, что находился в этом районе по делам, планировал что-то купить в магазине, расположенном недалеко. Но до покупок дело не дошло. Когда он увидел на улице цепь силовиков с дубинками, решил зайти в ближайший продовольственный магазин, чтобы избежать встречи с ними. Вскоре туда же зашли силовики и стали задерживать мужчин.

— Один [из силовиков] показывал пальцем на мужчин, сказал «Задерживаем». Нас быстро выволокли из магазина и задержали, — рассказал Крук. Позже он объяснил, что решил уйти с улицы, потому что, «когда идет цепь людей с дубинами, не очень комфортно».

Свидетель по делу, сотрудник Ленинского РУВД, назвавшийся измененным именем Лосик Сергей Сергеевич, утверждал, что со стороны наблюдал, как задержали Крука, сам в задержании не участвовал. Все происходило на улице. Он уверен, что Дмитрий на улице Чичурина «принимал активное участие в массовом мероприятии» и выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь!». Были ли рядом магазины, свидетель не запомнил, так как был занят участниками акции. По его данным, Дмитрий двигался в толпе вдоль проезжей части, ничем не выделялся. Лосик запомнил, что на нем была черная куртка, но был ли потенциальный участник марша в шапке и какой, сказать затруднился. Он не смог точно назвать, сколько было участников акции. Также не знал он, задерживали ли в этом районе кого-то в магазинах.

Ходатайство адвоката о том, чтобы запросить записи с камер наблюдения магазина, судья отклонила, поскольку у защиты нет точных данных, что такая запись велась.

В заключение адвокат указала, что в материалах административного дела нет достаточных и достоверных доказательств, которые бы свидетельствовали о виновности Дмитрия Крука во вменяемом административном правонарушении. Она указывала на расхождения о месте и времени задержания и просила прекратить производство по делу.

Решение судьи Анастасии Ачаловой — 15 суток административного ареста.