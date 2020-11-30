Беларусь временно прекратила ввоз свинины из двух областей РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Беларусь временно ограничила ввоз свинины из Архангельской и Оренбургской областей России из-за АЧС, говорится в материалах Российской федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

"Россельхознадзор был проинформирован о том, что в связи с зарегистрированной вспышкой африканской чумы свиней на территории Архангельской и Оренбургской областей с 27 ноября Департаментом (ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси – Sputnik) введены временные ограничения", – говорится в указании ведомства.

С указанной даты из этих областей в республику нельзя будет ввозить живых свиней, а также животных, восприимчивых к АЧС; продукты переработки свиного мяса; различного сырья, изготавливаемого свиноводческими предприятиями.

Африканская чума свиней – вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС неопасна, однако она наносит ощутимый урон сельскохозяйственной отрасли, поскольку лечения от болезни нет, как и эффективных профилактических мер. Остановить распространение АЧС можно лишь жесткими карантинными мерами.