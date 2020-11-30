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Беларусь временно прекратила ввоз свинины из двух областей РФ
30.11.2020 19:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Беларусь временно ограничила ввоз свинины из Архангельской и Оренбургской областей России из-за АЧС, говорится в материалах Российской федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
© Sputnik / Александр Кондратюк
"Россельхознадзор был проинформирован о том, что в связи с зарегистрированной вспышкой африканской чумы свиней на территории Архангельской и Оренбургской областей с 27 ноября Департаментом (ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси – Sputnik) введены временные ограничения", – говорится в указании ведомства.
С указанной даты из этих областей в республику нельзя будет ввозить живых свиней, а также животных, восприимчивых к АЧС; продукты переработки свиного мяса; различного сырья, изготавливаемого свиноводческими предприятиями.
Африканская чума свиней – вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС неопасна, однако она наносит ощутимый урон сельскохозяйственной отрасли, поскольку лечения от болезни нет, как и эффективных профилактических мер. Остановить распространение АЧС можно лишь жесткими карантинными мерами.
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Такие меры были приняты, поскольку в Архангельской и Оренбургской областях была зафиксирована вспышка АЧС.
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