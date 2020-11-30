Советник Тихановской предложил Москве начать диалог, чтобы не растерять симпатии двух народов

Источник материала: Tut.by

Власти России уже давно приняли негласное решение сэкономить на Беларуси, тем более что Александр Лукашенко все больше «отбивался от рук». Но полыхающий белорусский политический кризис поставил Россию перед дилеммой. Об этом пишут в статье для VTimes российский экономист Евгений Гонтмахер и вице-президент аналитического центра CASE Belarus, советник Светланы Тихановской по экономике Алесь Алехнович.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Эксперты отмечают, что многие годы успех белорусской экономики заключался в том, что Россия субсидировала Беларусь путем предоставления беспошлинной нефти и самой низкой в Европе цены на газ. «Сокращение субсидий — одна из важных причин падения экономического роста в Беларуси в последнее десятилетие», — считают экономисты.

Они отмечают, что снижение субсидий было не случайным. Россия и сама уже почти 10 лет находится в состоянии экономической стагнации. Среднегодовые темпы роста ВВП за это время составляли около 1%. На фоне роста мировой экономики примерно на 3% в год это означает устойчивое отставание России не только в чисто экономическом, но и в геополитическом аспекте. «Ставится под сомнение концепция глобального участия России в мировых делах (как в Сирии, Ливии и Венесуэле) и, конечно, на пространстве бывшего СССР. Это ведь стоит денег — разные формы финансовой поддержки дружественных территориальных образований типа „ДНР“, „ЛНР“, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. А с ними, как известно, у России есть проблемы, что тем более обостряется в постоянно удлиняющийся пандемический период», полагают Гонтмахер и Алехнович.

Поэтому Москва давно приняла негласное решение экономить на Беларуси, тем более что Лукашенко все больше «отбивался от рук». Политический кризис в Беларуси поставил Россию перед дилеммой.

Если Александр Лукашенко останется у власти, внешние источники финансирования закроются, и России, чтобы предотвратить развитие ситуации по венесуэльскому сценарию (экономический коллапс, массовое обнищание населения и полный развал госуправления), придется взять на себя содержание 9,5 млн белорусов. Сколько это будет стоить? Речь пойдет о десятках миллиардов долларов в год, чтобы поддерживать хотя бы минимальные жизненные стандарты, функционирование социальной и прочей инфраструктуры, пишут российский экономист и советник Тихановской.

Но самое главное: если Россия продолжит поддерживать Лукашенко, она потеряет дружественное отношение белорусов к себе. Если сегодня в обществе и среди демократических представителей Беларуси нет антироссийских настроений, то скоро они могут появиться. Первые признаки есть. По данным « Белорусской аналитической мастерской », с сентября по ноябрь 2020 года доля сторонников союза Москвы и Минска в Беларуси снизилась с 52 до 40%. В начале прошлого года такую идею поддерживало 60%. Белорусы навсегда запомнят, что Россия была единственной страной, которая действенно способствовала удержанию у власти диктатора, преследующего собственный народ. Видимо, и беднеющие россияне не будут испытывать положительных чувств к Беларуси, отъедающей у них кусок пирога, отмечают эксперты.

Экономисты считают, что «протест в Беларуси объединяет все общество». Поэтому они предлагают руководству России отказаться поддерживать режим Лукашенко и начать вести диалог с его оппонентами. «Некоторые вынуждены находиться в эмиграции или в тюрьме, многие представляют бизнес, но уже сейчас нужно выстраивать будущее союзных отношений. И тогда, что самое главное, не будет утеряно самое ценное — взаимная симпатия российского и белорусского народов», — резюмируют Гонтмахер и Алехнович.