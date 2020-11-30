|
За последний месяц к Индустриальному парку "Великий Камень" присоединились две новые компании
30.11.2020 21:33 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Количество резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий Камень" увеличивается. Только за последний месяц присоединились две новые компании. Китайское предприятие будет заниматься выпуском электровелосипедов - продукция ориентирована на экспорт. Вторая - белорусская компания медицинского профиля. Там будут изготавливать реагенты для лабораторных исследований. Всего же в "Великом Камне" 67 резидентов из 14 стран мира.
Одно из предприятий, например, специализируется на производстве медицинских масок. В сутки выпускают 100 тысяч штук. А еще 50 тысяч респираторов. До конца года объемы производства увеличат втрое.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий Камень" увеличивается. Только за последний месяц присоединились две новые компании....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)