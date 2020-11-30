Белстат: уровень жизни домашних хозяйств улучшился

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Уровень жизни домашних хозяйств улучшился в третьем квартале, свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси.

По информации Белстата, обнародовавшего статистику выборочного обследования семей, располагаемые ресурсы в расчете на одно домохозяйство составили 1535,5 рубля в месяц (во втором квартале – 1414,5 рубля)

При этом если жители городов и поселков городского типа могли рассчитывать на 1638,4 рубля в месяц (во втором квартале – 1506 рублей), то на селе – на 1262,3 рубля (во втором квартале – 1174,2 рубля).

По-прежнему основной статьей затрат жителей республики являются потребительские расходы (72,3%). В их структуре на питание приходится 37,9%, на приобретение непродовольственных товаров – 35,9%, на оплату услуг – 23,5%.

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