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За девять месяцев этого года сельхозпродукции было поставлено более чем на 4 миллиарда долларов США

01.12.2020 11:25 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Кстати, эффективность работы АПК в этом году показывает и экспорт наших продуктов за рубеж.

Так, за девять месяцев этого года сельхозпродукции было поставлено более чем на 4 миллиарда долларов США - это почти на 6 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Продукты под брэндом "Сделано в Беларуси" поставляются в 105 стран. Удалось освоить 21 новый рынок сбыта, среди них страны Азии, Африки, Америки и Европейского союза. Больше всего экспортировали в этом году молока и молочной продукции, а также мяса и мясопродуктов.

 
 
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Кстати, эффективность работы АПК в этом году показывает и экспорт наших продуктов за рубеж. Так, за девять месяцев этого года сельхозпродукции было поставлено...
 
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