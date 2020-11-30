|
За девять месяцев этого года сельхозпродукции было поставлено более чем на 4 миллиарда долларов США
01.12.2020 11:25 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Кстати, эффективность работы АПК в этом году показывает и экспорт наших продуктов за рубеж.
Так, за девять месяцев этого года сельхозпродукции было поставлено более чем на 4 миллиарда долларов США - это почти на 6 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Продукты под брэндом "Сделано в Беларуси" поставляются в 105 стран. Удалось освоить 21 новый рынок сбыта, среди них страны Азии, Африки, Америки и Европейского союза. Больше всего экспортировали в этом году молока и молочной продукции, а также мяса и мясопродуктов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кстати, эффективность работы АПК в этом году показывает и экспорт наших продуктов за рубеж. Так, за девять месяцев этого года сельхозпродукции было поставлено...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)