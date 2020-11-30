Источник материала: БT

Кстати, эффективность работы АПК в этом году показывает и экспорт наших продуктов за рубеж.

Так, за девять месяцев этого года сельхозпродукции было поставлено более чем на 4 миллиарда долларов США - это почти на 6 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Продукты под брэндом "Сделано в Беларуси" поставляются в 105 стран. Удалось освоить 21 новый рынок сбыта, среди них страны Азии, Африки, Америки и Европейского союза. Больше всего экспортировали в этом году молока и молочной продукции, а также мяса и мясопродуктов.