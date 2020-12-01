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Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси

01.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В базе Realt.byнаходится около двух тысяч объектов готового бизнеса и нежилых помещений для сферы услуг. Некоторые из них, например, бывшие воинские части, детские оздоровительные лагеря, базы отдыха требуют реконструкции и капиталовложений. Но для тех, кто планирует открыть свое дело или расширить бизнес, появляется хороший шанс для развития.

Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Усадьба "Силичи"

Недвижимость для отдыха

В Логойском районе в 25 километрах от МКАД продается  усадьба «Силичи». Коттедж гостиничного типа подходит для круглогодичного отдыха. В усадьбе есть 6 отдельных номеров со всеми удобствами, рассчитанных на 20 спальных мест.

На закрытой охраняемой территории имеются большая парковка, теплый гараж, баня, отапливаемые боксы для хранения горнолыжного снаряжения, закрепленные за каждым номером, оборудованный шатер на 70 человек, летний бассейн, мангальная зона.

Усадьба продается со всей мебелью, бытовой и сельскохозяйственной техникой. Здесь можно проводить банкеты, корпоративы, свадьбы и другие мероприятия.

Объект продается за 1,3 млн рублей, или 3 810 руб./кв.м.

Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси

В д. Петровичи Смолевичского района Минской области в 500 метрах от Петровичского водохранилища продается агроусадьба.

В усадебный комплекс входят: 2-этажный кирпичный коттедж общей площадью 112,5 квадратного метра с внутренней отделкой; 2-этажная кирпичная баня с кухней и жилыми помещениями общей площадью 110 квадратных метров; 2-этажный гостевой дом в 65 квадратных метров с кухней и спальнями; остекленная беседка-павильон на 20 человек с небольшой кухней. Все помещения оснащены коммуникациями и функционируют круглый год (кроме беседки).

Усадьба продается за 408.768 рублей.

Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси

В Смолевичах продается гостиничный комплекс «Озерный». В состав комплекса входят: отель на 10 номеров, ресторан на 120 человек, кафе на 100 человек, свадебный зал на 200 человек. На участке площадью 1,5 гектара есть 8 беседок, 2 парковки и собственный пляж у водоема.

Объект продается за 2,81 миллиона рублей.

Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси

В д. Рудня Россонского района Витебской области на берегу озера Яковское продается пансионат «Лесное-Рудня». Комплекс включает:

- гостиничный дом с двухкомнатными апартаментами класса стандарт и премиум с видом на озеро;

- дома с просторными террасами и шезлонгами у воды;

- два новых горных дома с тремя спальнями, кухней-гостиной и 2 санузлами в каждом;

- летние двух- и трехместные домики без удобств эконом- и эконом+ класса;

- детский клуб с площадкой;

- кафе на 48 посадочных мест;

- баню на дровах с комнатой для отдыха, пирсом и выходом прямо к воде.

Пансионат рассчитан на 46 мест в домах и 24 места в летних домиках эконом-класса.

На территории пансионата организован прокат лодок и катамаранов, имеется собственный песчаный пляж с шезлонгами, пирсы, причалы, понтон для купания и рыбной ловли, пейнтбольная площадка.

На центральной аллее оборудована зона для проведения свадеб и корпоративных мероприятий.

Объект выставлен на продажу за 2,45 млн рублей, или 790 руб./кв.м.

Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси

В д. Петровщина Молодечненского района Минской области продается дом отдыха «Лидия». Он расположен в окружении соснового бора и озера Петровщина и принимает гостей с 2008 года.

На территории дома отдыха находятся 15 зданий общей площадью 7.465 квадратных метров, в том числе: три гостиничных корпуса, ресторан, кафе, многофункциональное здание «Фестиваль» со сценой, финская и русская бани, фитнес-центр.

На территории есть охраняемая автостоянка, детский игровой городок, волейбольная площадка, беседки, собственная скважина с артезианской водой, функционируют 5 конференц-залов вместимостью от 20 до 120 человек с полным комплектом оборудования.

Дом отдыха выставлен на продажу за 4 млн долларов США в эквиваленте.

Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси

В Гродно продается действующее ЗАО «Пышки» с имущественным комплексом «Джунгли парк» (веревочный парк развлечений). Территория парка входит в свободную экономическую зону и находится в границах специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал». Здесь можно арендовать домик для отдыха, провести корпоративов, тимбилдинг, детский праздник.

Цена объекта договорная.

Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси

 

Объекты автобизнеса

 

В Минске на ул. Лещинского продается комплекс по обслуживанию автомобилей. В его состав входят СТО, шиномонтаж с оборудованием, торговое помещение общей площадью 124 квадратных метра и отдельно стоящий склад из металлопрофиля общей площадью 55 квадратных метров.

Цена объекта договорная.

Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси

В агрогородке Гатово Минского района продается (сдается в аренду) еще один комплекс по обслуживанию автомобилей. В его состав входят СТО, автомойка грузового и легкового транспорта, офис, полностью оборудованный комплекс для ремонта грузовых автомобилей и полуприцепов.

Комплекс имеет закрытую охраняемую территорию. Проезды выполнены из бетонных плит. Новое здание введено в эксплуатацию и имеет все коммуникации. Двухэтажный офис общей площадью 440 квадратных метров пристоен к СТО.

Продается за 5,16 миллиона рублей.

Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси

Объекты под сферу услуг

В Столбцовском районе в поселке Новоколосово продается бывшая воинская часть, которая может быть переоборудована под гостиничный комплекс или базу отдыха. В ее состав входят: вещевой склад (101,4 кв.м), продуктовый склад (96,7 кв.м), столовая (459,5 кв.м), трехэтажная казарма (1743,1 кв.м), двухэтажная казарма (479,8 кв. м), здание ледника (93,1 кв.м), овощехранилище (169 кв.м), склад (143,1 кв.м), штаб (195 кв.м), здание контрольно-пропускного пункта (36,8 кв.м), подземное помещение (бывшее бомбоубежище, 210 кв.м).

Общая площадь зданий составляет  3.517,5 кв.м. Есть возможность приобретать объекты по отдельности. Здания имеют централизованные коммуникации. Имеется разрешение на строительство гостиницы.

Объект продается за 945.276 рублей.

Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси

В Логойском районе в д. Беларучи продается бывший детский оздоровительный лагерь. На участке более 6 гектар находятся 18 зданий общей площадью 3253 квадратных метра. Это бывшие спальные, лечебно-профилактические и санитарно-курортные корпуса, хозяйственные постройки, клуб, столовая, склад и другие здания.

Есть возможность приобрести здания по отдельности. Бывший детский лагерь может быть переоборудован под базу отдыха, гостиничный комплекс, агроусадьбу, реабилитационный центр или санаторий.

Объект продается за 766.440 рублей.

Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В базе Realt.by находится около двух тысяч объектов готового бизнеса и нежилых помещений для сферы услуг. Некоторые из них, например, бывшие воинские части, детские...
 
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