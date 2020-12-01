Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси

Недвижимость для отдыха

В Логойском районе в 25 километрах от МКАД продается усадьба «Силичи». Коттедж гостиничного типа подходит для круглогодичного отдыха. В усадьбе есть 6 отдельных номеров со всеми удобствами, рассчитанных на 20 спальных мест.

На закрытой охраняемой территории имеются большая парковка, теплый гараж, баня, отапливаемые боксы для хранения горнолыжного снаряжения, закрепленные за каждым номером, оборудованный шатер на 70 человек, летний бассейн, мангальная зона.

Усадьба продается со всей мебелью, бытовой и сельскохозяйственной техникой. Здесь можно проводить банкеты, корпоративы, свадьбы и другие мероприятия.

Объект продается за 1,3 млн рублей, или 3 810 руб./кв.м.