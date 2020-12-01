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Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
01.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В базе Realt.byнаходится около двух тысяч
Недвижимость для отдыха
В Логойском районе в 25 километрах от МКАД
На закрытой охраняемой территории имеются большая парковка, теплый гараж, баня, отапливаемые боксы для хранения горнолыжного снаряжения, закрепленные за каждым номером, оборудованный шатер на 70 человек, летний бассейн, мангальная зона.
Усадьба продается со всей мебелью, бытовой и сельскохозяйственной техникой. Здесь можно проводить банкеты, корпоративы, свадьбы и другие мероприятия.
Объект продается за 1,3 млн рублей, или 3 810 руб./кв.м.
В д. Петровичи Смолевичского района Минской области в 500 метрах от Петровичского водохранилища
В усадебный комплекс входят: 2-этажный кирпичный коттедж общей площадью 112,5 квадратного метра с внутренней отделкой; 2-этажная кирпичная баня с кухней и жилыми помещениями общей площадью 110 квадратных метров; 2-этажный гостевой дом в 65 квадратных метров с кухней и спальнями; остекленная беседка-павильон на 20 человек с небольшой кухней. Все помещения оснащены коммуникациями и функционируют круглый год (кроме беседки).
Усадьба продается за 408.768 рублей.
В Смолевичах
Объект продается за 2,81 миллиона рублей.
В д. Рудня Россонского района Витебской области на берегу озера Яковское
- гостиничный дом с двухкомнатными апартаментами класса стандарт и премиум с видом на озеро;
- дома с просторными террасами и шезлонгами у воды;
- два новых горных дома с тремя спальнями, кухней-гостиной и 2 санузлами в каждом;
- летние двух- и трехместные домики без удобств эконом- и эконом+ класса;
- детский клуб с площадкой;
- кафе на 48 посадочных мест;
- баню на дровах с комнатой для отдыха, пирсом и выходом прямо к воде.
Пансионат рассчитан на 46 мест в домах и 24 места в летних домиках эконом-класса.
На территории пансионата организован прокат лодок и катамаранов, имеется собственный песчаный пляж с шезлонгами, пирсы, причалы, понтон для купания и рыбной ловли, пейнтбольная площадка.
На центральной аллее оборудована зона для проведения свадеб и корпоративных мероприятий.
Объект выставлен на продажу за 2,45 млн рублей, или 790 руб./кв.м.
В д. Петровщина Молодечненского района Минской области
На территории дома отдыха находятся 15 зданий общей площадью 7.465 квадратных метров, в том числе: три гостиничных корпуса, ресторан, кафе, многофункциональное здание «Фестиваль» со сценой, финская и русская бани, фитнес-центр.
На территории есть охраняемая автостоянка, детский игровой городок, волейбольная площадка, беседки, собственная скважина с артезианской водой, функционируют 5 конференц-залов вместимостью от 20 до 120 человек с полным комплектом оборудования.
Дом отдыха выставлен на продажу за 4 млн долларов США в эквиваленте.
В Гродно
Цена объекта договорная.
Объекты автобизнеса
В Минске на ул. Лещинского
Цена объекта договорная.
В агрогородке Гатово Минского района
Комплекс имеет закрытую охраняемую территорию. Проезды выполнены из бетонных плит. Новое здание введено в эксплуатацию и имеет все коммуникации. Двухэтажный офис общей площадью 440 квадратных метров пристоен к СТО.
Продается за 5,16 миллиона рублей.
Объекты под сферу услуг
В Столбцовском районе в поселке Новоколосово
Общая площадь зданий составляет 3.517,5 кв.м. Есть возможность приобретать объекты по отдельности. Здания имеют централизованные коммуникации. Имеется разрешение на строительство гостиницы.
Объект продается за 945.276 рублей.
В Логойском районе в д. Беларучи
Есть возможность приобрести здания по отдельности. Бывший детский лагерь может быть переоборудован под базу отдыха, гостиничный комплекс, агроусадьбу, реабилитационный центр или санаторий.
Объект продается за 766.440 рублей.
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Агроусадьбы, гостиничные комплексы, дома отдыха, СТО. ТОП-10 объектов бизнеса, которые можно сейчас купить в Беларуси
В базе Realt.by находится около двух тысяч объектов готового бизнеса и нежилых помещений для сферы услуг. Некоторые из них, например, бывшие воинские части, детские...
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