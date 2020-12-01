Утверждены даты введения БелАЭС в эксплуатацию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил сроки ввода в эксплуатацию двух энергоблоков Белорусской атомной электростанции.

Соответствующий указ №447 глава государства подписал накануне, сообщает национальный правовой интернет-портал республики.

В документе значится, что первый энергоблок БелАЭС будет введен в эксплуатацию в 2021 году, второй - в первом полугодии 2022 года. Процедура будет проводиться согласно утвержденной программе РУП "Белорусская атомная электростанция". Правительству поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов энергоблоков и перечень госорганов и других организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию.

Белорусская АЭС - первая атомная электростанция на территории республики. Она включает в себя два энергоблока под названием "Беларусь 1" и "Беларусь 2".

Первый энергоблок включен в общую энергосистему страны 3 ноября. Позже прошла официальная церемония с участием Александра Лукашенко. Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября – на пятый день после его включения в энергосистему Беларуси. Как заверил глава строительства АЭС Виталий Полянин, это не повлияло на безопасность атомной станции и график производимых работ. После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть .

Сейчас реактор работает на 40% мощности, как и до его остановки. Пока на АЭС продолжаются испытания оборудования энергоблока, а в опытно-промышленную эксплуатацию его собираются ввести в следующем месяце

Основной партнер Беларуси в проекте по строительству станции — российская компания "Атомстройэкспорт".

Читайте также: