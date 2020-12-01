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Мясникович: ожидаем, что цена газа для Беларуси не поднимется
01.12.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Цена на российский газ для Беларуси в 2021 году ожидается на уровне нынешнего, заявил глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в эфире телеканала
© Sputnik / Виктор Толочко
"На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Беларуси не должны быть выше уровня текущего года", - отметил он.
В 2020 году Россия продавала Беларуси газ за 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивала на снижении стоимости. В частности, премьер республики Роман Головченко
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В 2020 году Россия продавала Беларуси газ за 127 долларов за тысячу кубометров, белорусская сторона настаивала на снижении стоимости.
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