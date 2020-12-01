Мясникович: ожидаем, что цена газа для Беларуси не поднимется

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Цена на российский газ для Беларуси в 2021 году ожидается на уровне нынешнего, заявил глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в эфире телеканала "Беларусь 1" .

"На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Беларуси не должны быть выше уровня текущего года", - отметил он.

В 2020 году Россия продавала Беларуси газ за 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивала на снижении стоимости. В частности, премьер республики Роман Головченко заявлял , что Минск рассчитывает выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет "привлекательной".

Ранее ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" заявлял, что Беларусь не полностью рассчиталась за поставки газа в республику, в частности, не была оплачена пеня за просрочку платежей. Условием для переговоров о поставках на следующий год называлось погашение долга. В ноябре стало известно, что вопросы задолженности за поставки полностью урегулированы , после чего начались переговоры по поставкам голубого топлива на следующий год.

В минувшую пятницу, 27 ноября, состоялась встреча вице-премьеров РБ и РФ Юрия Назарова и Александра Новака, стороны обсудили вопросы сотрудничества по поставкам в республику нефти и газа.

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