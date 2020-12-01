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Проезд в общественном транспорте подорожает в Бресте

01.12.2020 10:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Spuntik. Проезд в городском общественном транспорте дорожает с 1 декабря, соответствующее решение принял Брестский областной исполнительный комитет.

© Sputnik / Виктор Толочко
Что изменилось с 1 декабря 2020 года

Проезд в автобусах и троллейбусах регулярных маршрутов подорожает на 10 копеек. Таким образом, за поездку в городском транспорте обычных и скоростных маршрутов нужно будет заплатить 70 копеек, а поездка автобусом экспресс-маршрута обойдется в 80 копеек.

Стоимость проездных билетов на месяц в автобусе в областном центре поднимется на 4,5 рубля и составит 31,50 рубль. В Барановичах, Пинске и Кобрине проездные на автобус будут стоить 30,67 рублей, в других городах области - 26,77 рубля.

Стоимость проездного на троллейбус в Бресте теперь составляет 31,50 рубля, а общего проездного на автобус и троллейбус - 42,04 рубля.

Есть изменения, которые могут заинтересовать тех жителей области, которые пользуется услугами пригородных автомобильных перевозок. На копейку повысятся предельные максимальные тарифы за один километр проезда.

Также повышаются и тарифы на пригородные автомобильные перевозки багажа и ручной клади – за каждый километр путешествия багажа придется заплатить на 0,5-2 копейки больше.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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С этого дня за талончик на автобус или троллейбус нужно будет заплатить 70 копеек.
 
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