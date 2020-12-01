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Что происходит в Беларуси в первый день зимы

01.12.2020 10:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в Минске прошел очередной марш пенсионеров, к утру выяснилось, что есть те, кто все-таки отправился в ЦИП, их ждут суды. А в Европарламенте 1 и 2 декабря вновь будут обсуждать ситуацию в Беларуси. TUT.BY в традиционном онлайне следит за основными событиями в стране. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске прошел очередной марш пенсионеров, к утру выяснилось, что есть те, кто все-таки отправился в ЦИП, их ждут суды. А в Европарламенте 1 и 2 декабря вновь...
 
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