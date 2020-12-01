Что происходит в Беларуси в первый день зимы

Источник материала: Tut.by

Вчера в Минске прошел очередной марш пенсионеров, к утру выяснилось, что есть те, кто все-таки отправился в ЦИП, их ждут суды. А в Европарламенте 1 и 2 декабря вновь будут обсуждать ситуацию в Беларуси. TUT.BY в традиционном онлайне следит за основными событиями в стране.