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Что происходит в Беларуси в первый день зимы
01.12.2020 10:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера в Минске прошел очередной марш пенсионеров, к утру выяснилось, что есть те, кто все-таки отправился в ЦИП, их ждут суды. А в Европарламенте 1 и 2 декабря вновь будут обсуждать ситуацию в Беларуси. TUT.BY в традиционном онлайне следит за основными событиями в стране.
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Вчера в Минске прошел очередной марш пенсионеров, к утру выяснилось, что есть те, кто все-таки отправился в ЦИП, их ждут суды. А в Европарламенте 1 и 2 декабря вновь...
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