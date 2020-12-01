Бумажная стабилизация, рост ниоткуда, инвестиции в никуда. Что не так с планами и прогнозами-2021

Источник материала: Tut.by

Республиканский союз промышленников и предпринимателей и эксперты Белорусской научно-промышленной ассоциации ознакомились с проектами прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2021 год, основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 год, республиканского бюджета на 2021 год, а также изменениями в Налоговый кодекс. Некоторые прогнозы вызвали скепсис экспертов, а новеллы — критику.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стабилизация — только на бумаге

— На наш взгляд, необходимо при разработке стратегических планов вывода экономики из кризиса учитывать наличие субъектов хозяйствования, которые уже по итогам работы в первом квартале 2020 года наиболее пострадали от экономического кризиса, например, туроператоры, организаторы выставок и ярмарок, культурных мероприятий. Какие результаты покажут в конце года эти отрасли, нельзя сказать однозначно, но прогнозировать стабилизацию их работы, а еще более того — резкий рост и выход на прибыль — маловероятно, — заявляют эксперты.

При этом правительство предлагает изменения налогового законодательства, соответствующие ситуации относительной экономической стабильности, хотя эксперты видят необходимость принимать срочные антикризисные меры по недопущению банкротства отдельных сфер бизнеса.

Все изменения, в первую очередь, должны отвечать принципу целесообразности их внесения и возможности исполнения (реализуемости). Очевидно, что дополнительное налоговое бремя не приведет к позитивным последствиям и не улучшит ситуацию в бизнес-среде, предупреждают бизнес-союзы.

— С нашей точки зрения, налоговая политика должна отражать степень поддержки правительством реального сектора экономики. Из-за того, что в предлагаемом проекте закона по внесению изменений в Налоговый кодекс не отражены вышеизложенные подходы, проект по своей сути является отражением позиции, которая не соответствует ситуации, на сегодняшний день складывающейся в объективной действительности, мы не видим возможности обсуждать представленную редакцию законопроекта, — подчеркивают эксперты.

Прогноз или мечты

Прогнозные документы на будущий год традиционно включают важнейшие параметры социально-экономического развития страны. При этом, по оценке экспертов, на данный момент официальные прогнозы и планы не выполняют одну из ключевых своих задач: они не являются ориентирами для принятия управленческих решений на микроуровне.

— Дело в том, что предлагаемые к рассмотрению проекты разработаны без учета современных реалий, имеющих место на конец 2020 года, связанных с серьезными кризисными явлениями в экономике страны в результате новой волны пандемии COVID-2019 и дестабилизации обстановки в обществе. Степень доверия делового сообщества к официальным прогнозным документам за последнее десятилетие существенно снизилась, — предупреждают специалисты.

С 2011-го по 2020 год рост ВВП, в соответствии с официальным прогнозом, был достигнут лишь однажды — в 2017 году (после двух лет рецессии).

Динамика ВВП Беларуси в 2011—2020 гг. в процентах к предыдущему году (100% — уровень предыдущего года).

Год Прогноз Факт 2011 109−110 105,5 2012 105−105,5 101,7 2013 108,5 101,0 2014 103,3 101,7 2015 100,2−100,7 96,2 2016 100,3 97,5 2017 101,7 102,5 2018 103,5 103,1 2019 104 101,2 2020 102,8 98,7

Анализ проекта указа «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год» говорит о том, что государство в очередной раз планирует директивным образом таргетировать ключевые показатели социально-экономического развития.

— В частности, до руководителей облисполкомов, райисполкомов, горисполкомов, администраций районов Минска планируется довести задания по темпам роста номинальной начисленной зарплаты и инвестиций в основной капитал. Как показало время, исполкомы для выполнения доведенных заданий доводят соответствующие показатели до субъектов хозяйствования, что в конечном счете негативно сказывается на деловом климате в стране и еще больше снижает доверие бизнеса к качеству экономического прогнозирования на государственном уровне.

Эксперты полагают, что прогноз социально-экономического развития должен быть не директивным планом, а ориентиром для экономических агентов (как принято это во многих странах, включая соседнюю Россию) и регулярно (в течение года) пересматриваться, особенно в случае существенного изменения конъюнктуры на внутреннем рынке и в мировой экономике.

— Приказной характер доведения прогнозных показателей под эгидой обязательности их выполнения полностью подрывает доверие к возможности диалога между бизнесом и правительством. Отсутствие учета форс-мажорных обстоятельств, а тем более — объективных реалий сегодняшнего дня полностью нивелирует для бизнес-сообщества значимость таких прогнозов, аннулирует возможность их практического применения в целях прогнозирования развития рыночных отношений, — говорят в бизнес-союзах.

Отсутствие учета форс-мажорных обстоятельств, а тем более — объективных реалий сегодняшнего дня полностью нивелирует для бизнес-сообщества значимость таких прогнозов

Повысить доверие делового сообщества к прогнозам от органов госуправления могло бы расширение полномочий Нацбанка, считают в РСПП. Уже подготовлен законопроект «О внесении изменений законов по вопросам банковской деятельности», который предполагает переход Нацбанка на режим таргетирования инфляции (при нем цель по инфляции достигается путем управления ожиданиями экономических агентов). В этой связи предлагается в документе законодательно закрепить «возможность для Национального банка осуществлять собственный анализ и прогноз не только тенденций в денежно-кредитной сфере, но и в экономике в целом, а также доводить соответствующую информацию до сведения экономических агентов».

— Учитывая достаточно высокое доверие делового сообщества к действиям Нацбанка в последние годы, полагаем, что наделение его возможностью готовить и обнародовать экономические прогнозы отвечает интересам делового сообщества, которому нужны профессиональные прогнозные оценки социально-экономического развития страны.

Комментируя проект указа о важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2021 год, в РСПП отмечают, что «в проекте наблюдается явная нестыковка поставленных целей и имеющихся средств». Главной целью провозглашается рост благосостояния населения через доходы (рост номинальных доходов должен превысить 7%), стабильность цен, жилье и занятость. Однако наращивание доходов населения без адекватного роста и производительности труда повлечет увеличение дисбалансов в экономике. Планируемый рост зарплат в бюджетной сфере, а также пенсий выглядит неадекватно завышенным по сравнению с темпами роста экономики, констатирует Союз.

В то же время нет оснований полагать, что производительность труда вырастет на 7,5%, учитывая, что в последние годы этот показатель систематически отставал от прогноза, а разрыв с темпами роста зарплат достиг критических размеров, предупреждают эксперты.

Отдельные макроэкономические показатели (в % к предыдущему году)

ВВП на душу населения в текущих ценах, $ тыс. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9 мес. 2020 ВВП 101,7 101,0 101,7 96,2 97,5 102,5 103,1 101,2 98,7 Инвестиции в основной капитал 88,3 109,3 94,1 81,2 82,6 105,1 106,0 106,6 98,0 Производительность труда по ВВП 103,5 101,7 102,3 97,4 99,5 103,7 103,5 101,3 99,0 Реальная заработная плата 121,5 116,4 101,3 97,7 96,2 107,5 112,6 106,5 108,0

— Для экономики, развивающейся в основном на экстенсивной основе при невысоком качестве экономического роста, необходимо обеспечивать опережающие темпы повышения производительности труда по сравнению с ростом средней зарплаты. Опережающие темпы роста зарплаты допустимы лишь при качественном экономическом развитии с достаточно высокой динамикой эффективности и стабильных темпах роста капиталовооруженности, — считают в Союзе.

Тезис о том, что «показателем роста доходов охвачены все группы населения» вряд ли реально выполним, предупреждают эксперты. При этом отмечается, что необходимо всерьез озаботиться проблемой неравенства доходов населения и приступить к ее решению на научной основе и с учетом мирового опыта.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Поскольку на значительную часть социально-значимых товаров сохраняется госрегулирование, индекс потребительских цен (прогноз — не выше 4,9%) на них будет отражать скорее масштаб этого регулирования, чем реальную картину инфляционных процессов и уровня цен в стране, предупреждают специалисты.

— Проблема удержания уровня безработицы на заданном уровне (4,2−4,4% по методологии МОТ) может оказаться менее актуальной, чем миграция высококвалифицированных специалистов и существенной части трудоспособного населения. Это может стать главным трендом, подрывающим стабильность на рынке труда.

В 2021 году в строительство жилья планируется инвестировать 6,1 млрд рублей, что, по оценке Союза, может быть весьма затруднительно.

— Нет никаких оснований предполагать, что сбудется прогноз направления 3,3 млрд рублей собственных средств населения на приобретение жилья. К тому же в условиях стагнации экономики вероятность выполнения прогнозов роста доходов населения оценивается как довольно низкая.

Нет никаких оснований предполагать, что сбудется прогноз направления 3,3 млрд рублей собственных средств населения на приобретение жилья

Большое беспокойство вызывают перспективы запуска нового инвестиционного цикла для восстановления экономики. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП должна составить 21,3−21,7%, а их сумма — 34 млрд рублей, что на 2% больше уровня 2020 года.

— Полагаем, что это слишком оптимистичный прогноз. Во-первых, пока по итогам 9 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал составляют всего 19,2% ВВП и на 2% меньше, чем годом ранее. Во-вторых, инвестиционные затраты не гарантируют повышения ни качества жизни населения, ни конкурентоспособности экономики. К тому же инфляционные ожидания существенно влияют на инвестиционные планы бизнеса и, следовательно, на объем вложений.

Вызывает сомнения оценка источников инвестиций. Прогнозируется, что 40% должны составить собственные средства организаций (14,2 млрд рублей). При этом по итогам 8 месяцев текущего года чистая прибыль крупных и средних организаций составила всего 1,67 млрд рублей, а чистый убыток убыточных организаций — около 7,1 млрд рублей. По последним данным, у организаций имеется около 6 млрд рублей скрытых убытков в виде курсовых разниц, которые числятся в составе расходов будущих периодов в соответствии с тремя указами, принятыми в 2019—2020 годах, при этом 27,1% организаций на 1 июля не имели собственных оборотных средств.

Решить проблему предполагается с помощью мер по финансовому оздоровлению организаций госсектора, в т.ч. с применением указа от 24 мая 2018 года № 200 «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств».

— Однако за 2 года меры, предусмотренные этим указом, дали довольно ограниченный эффект. Конвертация безнадежных долгов в неликвидные акции, формальная реклассификация кредиторской задолженности в собственный капитал обеспечит только временную передышку, но не улучшит платежеспособность и кредитоспособность предприятий, в отношении которых будут применяться меры, установленные указом № 200. Многие из них останутся фактическими банкротами, — считают эксперты.

Предлагаемое объединение активов и ресурсов однопрофильных предприятий также видится сомнительным. При отсутствии соответствующих стимулов, компетенций и рыночных условий синергический эффект от укрупнения вполне может быть отрицательным.

Правительство в 2021 году не включило динамику ВВП в число контрольных показателей. Среди контрольных остались инвестиции в основной капитал, реально располагаемые денежные доходы населения, индекс потребительских цен на социально значимые товары, уровень безработицы по критериям МОТ, ввод жилья.

— Мы полагаем, что отказ от установления параметров темпа роста ВВП — это серьезная ошибка прогнозирования. Показатель ВВП является основным обобщающим параметром, характеризующим состояние экономики. Попытка его подмены набором индикаторов накопления, потребления и внешнего спроса не улучшает прогнозирование. Все они или некоторые в отдельности могут быть выполнены и даже перевыполнены, но их влияние на рост ВВП может оказаться разнонаправленным в зависимости от обстоятельств.

Отказ от установления параметров темпа роста ВВП — это серьезная ошибка прогнозирования

Эксперты говорят, что целевой план на 2021 год, который проектом указа поручается утвердить правительству, по сути заменит индексы физического объема, причем не лучшим образом.

— Смещение вектора с объемных показателей на качественный рост, в основе которого прибыльность производства (рентабельность продаж) и конкурентоспособность (экспорт) может повлечь утрату чувства реальности. Прибыль и производные от нее показатели (в т. ч. рентабельность продаж) не дают достаточно ясной и достоверной оценки эффективности. Существует много способов манипулирования финансовыми результатами.

А как же рост?

Ожидается, что реализация мер целевого плана в рамках трех составляющих экономического роста (расширение внутреннего потребления за счет увеличения доходов на 1,6%, рост инвестиций на 2%, наращивание экспорта на 5,7%) обеспечит прирост ВВП на 1,8% в 2021 году.

При этом, согласно октябрьскому прогнозу МВФ, объем белорусского ВВП в текущих ценах в долларах вырастет с ожидаемых в этом году 57,71 млрд долларов за 5 лет только до 70,48 млрд, т.е. на 22,1%. За это время мировой ВВП увеличится на 35,7%, а стран с формирующимся рынком — на 45,7%.

ВВП на душу населения в нашей стране вырастет на четверть, до 7,68 тыс. долларов, а в мире — на 28,9%. В России ВВП на душу населения вырастет с 9,97 тыс. долларов в текущем году до 12,97 тысяч, в Казахстане — с 8,78 тыс. до 13,09 тыс., в Литве — с 19,88 тыс. до 28,67 тыс., а в Польше — с 15,3 тыс. до 22,7 тысяч долларов.

Одна из причин такого отставания — налогово-бюджетная политика, констатируют эксперты. В последние годы неизменно планируется ее сохранение на уровне 26% (отношение налоговых доходов к ВВП). Однако с учетом отчислений в ФСЗН фактически налоговая нагрузка в Беларуси составляла 37,79% в 2019 году, что существенно выше, чем в России (34,91%), остальных странах ЕАЭС, а также соседних странах (Литва — 30,26%, Латвия — 30,74%, Польша — 35,03%).

Налоговая нагрузка в странах ЕАЭС

Страна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Армения 22,20 22,05 21,49 21,42 21,24 21,65 23,52 Беларусь 39,83 38,93 38,81 39,02 38,71 39,88 37,79 Казахстан 24,75 23,74 16,61 17,01 20,30 22,22 21,01 Кыргызстан 34,45 35,55 35,55 33,47 33,72 32,80 33,32 Россия 33,48 33,86 31,88 32,76 33,27 35,54 34,91 Средняя по ЕАЭС (кроме России) 30,31 30,07 28,12 27,73 28,49 29,14 28,91

При этом налоговая нагрузка распределяется очень неравномерно, в том числе в связи со значительным количеством льготных налоговых режимов, предоставляемых вне Налогового кодекса указами и декретами, включая предоставляемые в индивидуальном порядке отдельным компаниям. Это приводит к неравноправной конкуренции и способствует созданию схем уклонения от уплаты налогов и вывода капитала за рубеж, предупреждают эксперты.

— Полноценный анализ эффективности применения таких льгот до сих пор не проведен, несмотря на наличие соответствующей нормативной базы. И проект изменений в Налоговый кодекс на 2021 год никак не решает эту проблему. Более того, намерение отменить льготу по НДС по лекарствам и медицинским изделиям и пересмотреть перечень льготируемых товаров повлечет увеличение налоговой нагрузки и стоимости этих товаров. Выделение в бюджете дополнительных средств на приобретение лекарств ситуацию, на наш взгляд, не улучшит, — считают эксперты.



Фото: Александра Квиткевич

Бюджет-2021: густо и пусто

Проект закона о бюджете на 2021 год, с точки зрения РСПП, не должен строиться на позициях резкого повышения объемов финансирования одних ведомств за счет снижения бюджетных поступлений в другие отрасли либо полного аннулирования таких отчислений в отдельные сферы бюджета.

Необходим баланс интересов всех государственных структур с учетом интересов общества, потребностей на местах, обеспечения стабильных системных вложений в инфраструктуру.

По мнению экспертов бизнес-союзов, с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации и уже очевидно проявивших себя экономических проблем необходимо:

1. Исключить из проекта указа строительство жилья (ввиду отсутствия четкого понимания источников и объемов финансирования данной отрасли на будущий период).

2. Исключить сферу инвестиций из проекта указа (ввиду отсутствия контроля со стороны государства за данной сферой экономики).

3. Добавить в качестве показателя социально-экономического развития уровень малообеспеченности в целях контроля уровня доходов и обеспеченности населения.

4. Откорректировать статью 13 проекта закона о бюджете в сторону уменьшения ставки по валютным кредитам, выдаваемым государством под его гарантии и отказа от уплаты комиссии по таким кредитам.

РСПП призывает бизнес объединяться. Информацию о работе Союза можно получить здесь.