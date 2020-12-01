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Белорусские инициативы в Шанхайской организации сотрудничества

01.12.2020 12:19 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь рассчитывает на расширение полномочий стран - наблюдателей в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом накануне заявил премьер-министр Роман Головченко на cовете глав правительств стран организации. Заседание прошло в онлайн-формате. Напомним, в 2015 году наша страна получила здесь статус наблюдателя. Сегодня идет работа над новой редакцией этого положения. Это поможет Беларуси активнее подключаться ко всем механизмам и проектам организации. Так, Минск рассчитывает расширить свое участие в работе энергетического клуба.

Среди других инициатив - поддержка в создании полноценного финансового института, который бы не зависел от решений западных структур. Его главными направлениями работы может стать поддержка программ развития, главным образом по преодолению последствий пандемии.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь рассчитывает на расширение полномочий стран - наблюдателей в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом накануне заявил премьер-министр Роман...
 
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