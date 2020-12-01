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Поддержал на выборах, делал деньги. Оппозиция призывает Лондон ввести санкции против Гуцериева
01.12.2020 13:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Активисты белорусской оппозиции призвали правительства Великобритании, ЕС и США ввести санкции в отношении российского олигарха Михаила Гуцериева, который известен дружбой с Александром Лукашенко и реализацией ряда проектов в Беларуси. Об этом говорится в статье влиятельной британской газеты
В статье приводится информация об активах семьи Гуцериевых в Великобритании. В частности, речь идет о компании GCM Global Energy, в которой Михаил Гуцериев и его сын Саид владеют контрольным пакетом. Компания зарегистрирована в Вестминстере в центральном Лондоне. Она вложила в страну сотни миллионов фунтов стерлингов. GCM Global Energy является владельцем белорусской компании «Славкалий», которая строит новый калийный комбинат в Любанском районе.
В статье также говорится о том, что компании Гуцериевых стали основными поставщиками нефти в Беларуси во время ценового конфликта Москвы и Минска. Упоминаются и активы Саида Гуцериева, в частности, криптобиржа Currency.com, которая базируется в Минске.
Журналисты британского издания отмечают, что Михаил Гуцериев присутствовал на инаугурации Александра Лукашенко во Дворце независимости. Через две недели «двое мужчин бок о бок появились на публике на открытии новой церкви под Минском». На церемонии Гуцериев сказал, что это место было выбрано после того, как он и президент «проезжали мимо этого места, и глава государства сказал, что здесь было бы хорошо построить церковь».
В статье допущен ряд неточностей. В частности, там говорится, что Михаил Гуцериев сблизился с Александром Лукашенко в 2007 году, когда улетел из Москвы в Лондон через Минск, опасаясь уголовного преследования. Соединенное королевство стало его домом на период до 2010 года, когда Гуцериев вернулся в Россию.
На самом деле хорошие отношения российского бизнесмена и Лукашенко зародились еще ранее. В начале «нулевых» Михаил Гуцериев был президентом «Славнефти», которая участвовала в модернизации Мозырского НПЗ. «Я начал со строительства в Белоруссии автозаправок и нефтебаз, модернизации НПЗ, —
The Telegraph пишет, что активисты белорусской оппозиции призвали британское правительство прекратить деловые связи между Лондоном и Минском, которые, по их словам, помогают поддерживать диктатуру. Представитель
Их поддержала Кэтрин Уэст, теневой министр лейбористов в Европе и активистка кампании против режима Лукашенко: «Лондон не должен использоваться олигархом, который является другом Лукашенко, для поддержки его гнусного режима. Я призываю Доминика Рааба ввести санкции, которые имеют эффект и бьют Лукашенко там, где ему больно — по кошельку».
Получить комментарий у представителя Гуцериева не удалось.
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Активисты белорусской оппозиции призвали правительства Великобритании, ЕС и США ввести санкции в отношении российского олигарха Михаила Гуцериева, который...
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