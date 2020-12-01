Поддержал на выборах, делал деньги. Оппозиция призывает Лондон ввести санкции против Гуцериева

Источник материала: Tut.by

Активисты белорусской оппозиции призвали правительства Великобритании, ЕС и США ввести санкции в отношении российского олигарха Михаила Гуцериева, который известен дружбой с Александром Лукашенко и реализацией ряда проектов в Беларуси. Об этом говорится в статье влиятельной британской газеты The Telegraph .



Фото: president.gov.by

В статье приводится информация об активах семьи Гуцериевых в Великобритании. В частности, речь идет о компании GCM Global Energy, в которой Михаил Гуцериев и его сын Саид владеют контрольным пакетом. Компания зарегистрирована в Вестминстере в центральном Лондоне. Она вложила в страну сотни миллионов фунтов стерлингов. GCM Global Energy является владельцем белорусской компании «Славкалий», которая строит новый калийный комбинат в Любанском районе.

В статье также говорится о том, что компании Гуцериевых стали основными поставщиками нефти в Беларуси во время ценового конфликта Москвы и Минска. Упоминаются и активы Саида Гуцериева, в частности, криптобиржа Currency.com, которая базируется в Минске.

Журналисты британского издания отмечают, что Михаил Гуцериев присутствовал на инаугурации Александра Лукашенко во Дворце независимости. Через две недели «двое мужчин бок о бок появились на публике на открытии новой церкви под Минском». На церемонии Гуцериев сказал, что это место было выбрано после того, как он и президент «проезжали мимо этого места, и глава государства сказал, что здесь было бы хорошо построить церковь».



Фото с инаугурации нашли @iSANS_Belarus

В статье допущен ряд неточностей. В частности, там говорится, что Михаил Гуцериев сблизился с Александром Лукашенко в 2007 году, когда улетел из Москвы в Лондон через Минск, опасаясь уголовного преследования. Соединенное королевство стало его домом на период до 2010 года, когда Гуцериев вернулся в Россию.

На самом деле хорошие отношения российского бизнесмена и Лукашенко зародились еще ранее. В начале «нулевых» Михаил Гуцериев был президентом «Славнефти», которая участвовала в модернизации Мозырского НПЗ. «Я начал со строительства в Белоруссии автозаправок и нефтебаз, модернизации НПЗ, — вспоминал он в интервью „Форбс“. — Инвестиции в страну стали резко расти, что стало основой наших с Александром Григорьевичем хороших отношений». В 2002 году, несмотря на возражения Лукашенко, Гуцериева отстранили от руководства «Славнефти», одной из причин недовольства российских властей стала публичная поддержка им Лукашенко на выборах. К удивлению Гуцериева, отношение к нему Лукашенко после отставки осталось прежним.

The Telegraph пишет, что активисты белорусской оппозиции призвали британское правительство прекратить деловые связи между Лондоном и Минском, которые, по их словам, помогают поддерживать диктатуру. Представитель iSANS и Creative Politics Hub заявил следующее: «Мы призываем правительства Великобритании, ЕС и США ввести срочные санкции против таких людей, как Гуцериев, которые продолжают делать большие деньги в Беларуси. Режим Лукашенко продолжает нарушать права человека. Масштабы нарушений в Беларуси являются самыми большими в Европе за 30 лет, включая пытки и убийства. Это неправильно, что олигархи вроде Гуцериева зарабатывают миллионы на Беларуси, пока люди страдают от режима».

Их поддержала Кэтрин Уэст, теневой министр лейбористов в Европе и активистка кампании против режима Лукашенко: «Лондон не должен использоваться олигархом, который является другом Лукашенко, для поддержки его гнусного режима. Я призываю Доминика Рааба ввести санкции, которые имеют эффект и бьют Лукашенко там, где ему больно — по кошельку».

Получить комментарий у представителя Гуцериева не удалось.