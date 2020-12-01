Внешняя торговля: низкие цены на ключевые позиции и пандемия не позволят восстановить объемы

Источник материала: Tut.by

Спад в пандемии позволил Беларуси сократить отставание результатов внешней торговли товарами от показателей 2019 года. Однако страна столкнулась с проблемой всех последних лет во внешней торговле товарами — слабой диверсификацией товарной и страновой структуры, пишет «Кошт урада» . В условиях новой волны пандемии и кризиса в стране показатели внешней торговли 2019-го недостижимы, имеются обоснованные опасения относительно возможности роста экспорта и появления новых экспортных товаров.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Краткие итоги

Экспорт товаров (июль-сентябрь) — 7,8 млрд долларов, сокращение на 10,8% по сравнению с третьим кварталом 2019-го.

Импорт товаров (июль-сентябрь) — 8,4 млрд долларов, сокращение на 15,6% по сравнению с третьим кварталом 2019-го.

Крупнейший торговый партнер по итогам 9 месяцев 2020 года — Россия с долей в экспорте в 46% и в импорте — 49,4%. В 2019-м доля России в экспорте была 41,5%, в импорте — 55,8%.

Основные экспортные позиции (9 месяцев 2020-го):

— калийные удобрения — 1786 млн долларов, сокращение на 456 млн долларов c 2019 года;

— нефтепродукты — 1719 млн долларов, сокращение на 2366 млн долларов c 2019 года;

— сыры и творог — 775 млн долларов, рост на 66 млн долларов с 2019 года.

Основные импортируемые позиции:

— нефть сырая — 2471 млн долларов, сокращение на 2474 млн долларов с 2019 года;

— природный газ — 1782 млн долларов, сокращение на 200 млн долларов с 2019 года;

— легковые автомобили — 653 млн долларов, сокращение на 251 млн долларов с 2019 года.

Временный спад пандемии позволил увеличить торговлю товарами на внешних рынках

Третий квартал стал периодом восстановления спроса на внешних рынках. Экспорт по сравнению со вторым кварталом 2020-го вырос с 6,2 млрд до 7,8 млрд долларов, или на 25%, импорт вырос с 7 млрд до 8,4 млрд долларов, или на 19%.

Основная причина — снижение заболеваемости в основных странах — торговых партнерах Беларуси и восстановление цен на нефтяном рынке. По всем ключевым экспортным странам — России, Украине, Польше, Великобритании — третий квартал стал максимальным по объемам экспорта в 2020-м.

Вопросы по поставкам нефти из России в Беларусь были решены, что привело к увеличению выпуска нефтепродуктов и соответствующему росту их экспорта. Если во втором квартале экспорт нефтепродуктов составлял 454 млн долларов, то в третьем квартале вырос до 739 млн долларов. Некоторые проблемы наблюдались с поставками калийных удобрений, стоимостный экспорт которых снизился по сравнению со вторым кварталом 2020 года на 22 млн долларов. Значительный рост продаж по сравнению со вторым кварталом также отмечен по азотным удобрениям, нефтяному битуму и тракторам.

Возвращение реэкспортных схем

Оживление внешней торговли товарами затронуло и реэкспортные схемы по поставкам продукции с занижением экспортной стоимости. Экспорт срезанных цветов и бутонов вырос с 19 млн долларов (второй квартал 2020-го) до 31 млн долларов в третьем квартале 2020 года. Эта позиция — одна из немногих, которые демонстрируют рост стоимостных объемов по сравнению с 2019-м. За 9 месяцев цветов, преимущественно в Россию, поставлено на 96 млн долларов, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. При этом все эти цветы импортируются из других стран, но по более высокой цене. Средняя стоимость тонны импортируемых цветов составила 6312 долларов, тонна экспортируемых цветов стоила уже 2365 долларов. Торговля в убыток? Скорее всего нет. По аналогичной схеме осуществляются поставки по еще более чем 10 товарным группам.

Крупный рост демонстрирует группа трикотажных полотен, стоимостный экспорт которых увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2019-м. При этом, как и в случае с цветами, цена импортируемой продукции отличается от стоимости экспортных поставок более чем в 2 раза в большую сторону. Основные объемы продукции импортируются из Турции и Китая и в последующем отправляются в Россию.

Диверсификация и еще раз диверсификация

Несмотря на обнадеживающие результаты третьего квартала 2020-го, показатели внешней торговли предыдущего года остаются недостижимыми. Причины данной ситуации заключаются в слабой товарной и страновой диверсификации поставок.

Россия по итогам 9 месяцев 2020 года занимает 46% в объеме экспорта. Экономическая ситуация в России в 2020-м характеризуется спадом экономики, что связано с падением цен на энергоресурсы вследствие пандемии. В свою очередь, это оказывает негативное влияние и на поставки белорусской продукции в Россию. Экспорт грузовых автомобилей в Россию снизился в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, до 235 млн долларов. При этом Россия — крупнейший покупатель данной продукции и переориентировать поставки попросту некуда. Нет спроса и на запчасти для автомобилей и тракторов. Предприятия сворачивают свои инвестиционные программы, основной задачей становится сохранение бизнеса. Машины и оборудование в такой ситуации — первое, на чем начинают экономить.

Руководство страны заявляло о спросе на продукты питания в условиях пандемии. Однако при этом обостряется и конкуренция на рынках продовольственных товаров с низкой добавленной стоимостью. Россия закрыла свои потребности в сахаре, и даже снижение производства сахарной свеклы не создаст дефицита в этой продукции. Поставки белорусского сахара в Россию сократились в 1,6 раза в стоимостном выражении и составили 45 млн долларов.

Есть страны, с которыми в 2020 году сотрудничество выросло. Самый значительный рост как по экспорту, так и по импорту — с Азербайджаном. Беларусь решила в 2020-м диверсифицировать поставки нефти и закупила несколько партий в данной стране. При этом активно развивалось и военное сотрудничество, которое проходит по ненаблюдаемым позициям экспорта. Из публикуемых позиций стоит отметить экспортную поставку железнодорожных вагонов на 31 млн долларов.

Помимо страновой диверсификации Беларуси необходимо разнообразие товарного ассортимента. Два ключевых экспортных товара — калийные удобрения и нефтепродукты — в 2020-м находятся на низком ценовом уровне. Калийных удобрений по итогам 9 месяцев на внешние рынки мы поставили на 456 млн долларов меньше, нефтепродуктов — на 2,4 млрд долларов, или в 2,4 раза меньше.

Пандемия и внутриполитическая ситуация как основные факторы рисков

Новая волна пандемии вызвала локдауны по всему миру, что создает очередные риски для белорусской внешней торговли. При этом рост заболеваемости отмечен и внутри страны, количество заболевших на отдельных предприятиях измеряется десятками и сотнями человек. Это создает риски несвоевременного выполнения либо срыва контрактов по причине болезни работников. Локдауны приводят и к ограничениям в логистических цепочках доставки продукции и сырья, поскольку ограничивается время нахождения граждан на улицах и работа отдельных предприятий.

Помимо негативного внешнего фона, дополнительным фактором риска становится и ситуация внутри страны. Массовые аресты приводят к выбыванию специалистов на срок до 15 дней из рабочих процессов. Эти издержки госорганы не принимают в расчет, однако отсутствие 10 ключевых специалистов способно парализовать либо существенно замедлить работу отдела или направления на предприятии. Кроме того, работники предприятий могут замедлять работу организации посредством «итальянской забастовки», что негативно сказывается на экспорте продукции. В качестве примера можно привести ситуацию со снижением стоимостного объема экспорта калийных удобрений в августе 2020 года. Экспорт продукции составил 181 млн долларов, что является минимальным объемом с апреля 2020-го. По сравнению с июлем снижение поставок составило более 44 млн долларов.

Беларуси предстоят сложные переговоры по поставкам энергоносителей. Продолжающийся налоговый маневр в нефтяной отрасли России сокращает маржу белорусской нефтепереработки, диверсификация поставок нефти закончилась не начавшись, отдельные партии на общую ситуацию влияние оказать не могут. В условиях неурегулированности ситуации внутри страны, экономического кризиса и продолжения пандемии рассчитывать на прорывы во внешней торговле не приходится, сохранение объемов поставок — на текущий момент максимальная задача для лиц, управляющих страной. Про рост экспорта пока можно забыть.