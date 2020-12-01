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«Здесь не будет нуждающихся, а ориентировочная стоимость «квадрата» — от $750». Под Минском начали строить большой жилой комплекс
01.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Под Минском начали строить большой жилой комплекс «Соколиный край», который состоит из 21 пятиэтажки. Ориентировочная стоимость «квадрата» - от $750. Мы съездили на объект, чтобы увидеть начало строительства и показать, где именно появится «Соколиный край».
Жилой комплекс «Соколиный край» будет расположен по соседству с заказником Соколиный в городском поселке Мачулищи примерно в 15 километрах от Минска. Заказчиком проекта является РУП "ГлавУКС". Подрядчиком выступает строительная компания «Металлстройпрофиль». Эта же компания построила такие жилые комплексы, как
Сейчас ООО «Металлстройпрофиль» приступило к строительству жилого комплекса «Соколиный край». По проекту здесь появится 21 жилой дом (каждый на 5 этажей), детский сад на 230 мест и 2 больших торговых центра на 3000 и 1000 кв.м. соответственно. Сейчас строители приступили к возведению первой очереди, которая состоит из двух пятиэтажных домов на 127 и 64 квартиры соответственно.
— Квартиры в первых домах появятся в продаже уже в начале следующего года, и ориентировочная стоимость «квадрата» начинается от $750. При этом жилье будет реализовываться только на коммерческой основе, граждан, состоящих на учете нуждающихся здесь не будет, — рассказал управляющий компанией ООО «Металлстройпрофиль» Александр Щиров.
Местная жительница из частного сектора Дарья рассказала, что основная проблема этих мест в нехватке магазинов. До ближайшего продуктового магазина пешком придется пройти около часа, и при наличии маленького ребенка это сделать крайне трудно. Примерно такое же расстояние придется преодолеть и до поликлиники, но по словам Дарьи, есть и хорошая новость: очередей в поликлинике практически никогда не бывает, и сложностей с тем, чтобы попасть на прием к врачу, не возникает. Проблему с отсутствием продуктов и средств бытовой химии решают столичные сетевые доставки, но если вдруг закончилась соль или молоко, быстро найти продукты не получится.
По проекту нового жилого комплекса это будут кирпичные дома с монолитными перекрытиями. Наружные несущие стены выполнены из керамического блока, внутренние межквартирные стены из кирпича, перегородки из гипсовых блоков. Кровля плоская рулонная двухслойная. Также застройщик обещает модные сейчас проходные подъезды и закрытую благоустроенную дворовую территорию.
Реализация всего проекта рассчитана на 5 лет. Однако, по словам подрядчика, многое зависит от наличия кредитования недвижимости и покупательской активности. Всего запланировано около 10 очередей строительства. По словам Александра, к строительству торговых центров компания приступит примерно в 6-7 очереди строительства, тогда же будет построен и детский сад. При этом плоскостная стоянка для автомобилей будет организована сразу.
— В столице есть ряд известных застройщиков, которые продают свое жилье «задорого». Мы же пошли другим путем, и строим недорогое и качественное жилье в ближайшем пригороде Минска. Это хорошая базовая комплектация домов, которая рассчитана на средний сегмент рынка, при этом такой стоимости «квадрата» не будет ни у кого, я уверен, - заявил Александр Щиров.
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«Здесь не будет нуждающихся, а ориентировочная стоимость «квадрата» — от $750». Под Минском начали строить большой жилой комплекс
Под Минском начали строить большой жилой комплекс «Соколиный край», который состоит из 21 пятиэтажки. Ориентировочная стоимость «квадрата» - от $750. Мы съездили на...
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