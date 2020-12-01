«Здесь не будет нуждающихся, а ориентировочная стоимость «квадрата» — от $750». Под Минском начали строить большой жилой комплекс

Жилой комплекс «Соколиный край» будет расположен по соседству с заказником Соколиный в городском поселке Мачулищи примерно в 15 километрах от Минска. Заказчиком проекта является РУП "ГлавУКС". Подрядчиком выступает строительная компания «Металлстройпрофиль». Эта же компания построила такие жилые комплексы, как «Волмянский шлях» в аг. Колодищи, ЖК «Новоселье» в одноименном агрогородке и жилые дома в аг. Ратомка.

Сейчас ООО «Металлстройпрофиль» приступило к строительству жилого комплекса «Соколиный край». По проекту здесь появится 21 жилой дом (каждый на 5 этажей), детский сад на 230 мест и 2 больших торговых центра на 3000 и 1000 кв.м. соответственно. Сейчас строители приступили к возведению первой очереди, которая состоит из двух пятиэтажных домов на 127 и 64 квартиры соответственно.

— Квартиры в первых домах появятся в продаже уже в начале следующего года, и ориентировочная стоимость «квадрата» начинается от $750. При этом жилье будет реализовываться только на коммерческой основе, граждан, состоящих на учете нуждающихся здесь не будет, — рассказал управляющий компанией ООО «Металлстройпрофиль» Александр Щиров.