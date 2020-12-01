В ЖК «Гранд Хаус» «однушки» продают от $ 1180 до $ 1480 за «квадрат»

Жилой комплекс «Гранд Хаус» возводится на проспекте Дзержинского, прямо у выхода из станции метро «Грушевка». Дом монолитный (с заполнением ненесущих наружных и внутренних стен блоками) высотностью от 12 до 25 этажей. Квартиры сдаются со свободными планировками и черновой отделкой. В данный момент застройщик выходит на финишную прямую: периметр застройки уже сформирован, сдать весь проект планируется через год.