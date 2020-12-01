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В ЖК «Гранд Хаус» «однушки» продают от $ 1180 до $ 1480 за «квадрат»
01.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Датч Стар» предложил к строительству 20 однокомнатных квартир в ЖК «Гранд Хаус». Изменения в проектной декларации опубликованы в свежем номере газеты «Звязда». Цена «однушек» стартует от $ 1180 за «квадрат».
Жилой комплекс «Гранд Хаус» возводится на проспекте Дзержинского, прямо у выхода из станции метро «Грушевка». Дом монолитный (с заполнением ненесущих наружных и внутренних стен блоками) высотностью от 12 до 25 этажей. Квартиры сдаются со свободными планировками и черновой отделкой. В данный момент застройщик выходит на финишную прямую: периметр застройки уже сформирован, сдать весь проект планируется через год.
Изменения внесены в проектную декларацию по дому № 1 в квартале пр. Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожной — ул. Хмелевского (III очередь строительства). К строительству на коммерческих условиях предложены 20 однокомнатных квартир площадью от 31 до 70 квадратных метров.
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«Датч Стар» предложил к строительству 20 однокомнатных квартир в ЖК «Гранд Хаус». Изменения в проектной декларации опубликованы в свежем номере газеты «Звязда»....
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