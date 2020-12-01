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БЕЛАЗ хочет заручиться господдержкой в России для борьбы с Komatsu и Caterpillar
01.12.2020 15:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минпромторг России сообщил об интересе БЕЛАЗа к заключению специального инвестиционного контракта (СПИК) на производство самосвалов в РФ. Таким образом жодинский гигант думает задействовать российские механизмы господдержки, чтобы упрочить свои позиции на рынке соседней страны.
БЕЛАЗ интересовался возможностью заключения специнвестконтракта на производство карьерных самосвалов в России, сообщили
В конце сентября этого года о потенциальной локализации производства БЕЛАЗа в России говорил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Тогда Минпромторг РФ взял вопрос в «активную проработку», подчеркнув, что такой проект вполне может быть реализован.
В России существует практика заключения специальных инвестконтрактов (с 2019 года — на 20 лет) между государством и инвестором для стимулирования локализации производства. По этому контракту инвестор обязуется создать новое производство на территории РФ в обмен на льготные кредиты, субсидии и налоговые преференции.
Летом 2019 года
Белорусский автозавод — один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов, занимает порядка 30% мирового рынка. При этом Россия для жодинского предприятия выступает ключевым покупателем, на другие рынки в 2019 году
В конце сентября на форуме регионов Беларуси и России обсуждалось сборочное производство в РФ самосвалов серии «БЕЛАЗ-7558» грузоподъемностью 90 тонн.
«Локализация сборочного производства связана с обострившейся конкурентной борьбой за рынок Российской Федерации в этом сегменте. Так, производители аналогичной техники из Японии и США имеют действующие сборочные производства в Ярославской и Ленинградской областях, что позволило им значительно снизить стоимость ее реализации для российского потребителя», — говорится в
Представители завода подчеркнули, что о полном переносе производства речи не идет: сложные и дорогостоящие узлы будут по-прежнему проектироваться и изготавливаться на головном предприятии и фирмах холдинга.
Российская сборка позволит БЕЛАЗу достичь снижения себестоимости за счет сокращения логистических затрат при доставке российских комплектующих. В серии «БЕЛАЗ-7558» кооперация с российскими поставщиками достаточно велика, подчеркнули в компании.
Кроме того, снижение себестоимости принесет использование механизмов господдержки новых высокотехнологичных производств. Речь идет именно о СПИК. Ведь помимо федерального центра субсидии выделяются и региональными властями.
В сообщении БЕЛАЗа уточняется, что ввиду кризисных явлений в угледобывающей отрасли, отсутствия дополнительного финансирования, а также эпидемиологической ситуации начало реализации этого проекта предполагается не ранее 2022 года.
Сейчас БЕЛАЗ находится в непростом положении. В 2019 году произошло падение цен на сырьевые ресурсы, в первую очередь на уголь. Горнодобывающие компании сократили закупку карьерной техники. Соответственно, сократилось производство и у жодинского завода, стал меньше доход. На БЕЛАЗе ожидают в 2021−23 годах
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Минпромторг России сообщил об интересе БЕЛАЗа к заключению специального инвестиционного контракта на производство самосвалов в РФ. Таким образом жодинский...
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