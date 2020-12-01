Тихановская объявила о запуске «Единой книги регистрации преступлений»

Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о запуске платформы «Единая книга регистрации преступлений». Там будут собираться свидетельства задержаний, пыток и избиений, а также имена тех, кто их совершал.





Реализацией проекта занималось Народное антикризисное управление, которое возглавляет Павел Латушко, и инициатива BYPOL.

— «Единая книга регистрации преступлений» — это онлайн-платформа, куда каждый потерпевший, либо свидетель, либо соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. И каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано. То есть по своей сути «Единая книга регистрации преступлений» — это единый реестр преступлений с доказательствами и преступниками, — пояснила на онлайн пресс-конференции Светлана Тихановская.

Прежде всего, отметила Тихановская, книга создана для силовиков, «которые оказались вовлечены в репрессивную машину», но не хотят в ней участвовать и могут заявить о чистосердечном признании.

— Что станет для них серьезным смягчением наказания или даже освобождением от ответственности в будущем, когда судебная система будет восстановлена в новой Беларуси. Либо, если человек служит в структурах и стал свидетелем того, что его коллега совершил преступление, он может анонимно сообщить об этом и получить на сайте специальный код, который будет учитываться при рассмотрении его собственного дела, — пояснила Тихановская.

Также «Книга» создана для белорусов, которые стали свидетелями и жертвами пыток и насилия со стороны силовиков, и членов избирательных комиссий.

— «Единая книга регистрации преступлений» — не суд, там не выносятся приговоры, там лишь собираются данные для последующего расследования и возбуждения уголовных дел. В этом процессе лично моя задача — передать данные этой «Книги» в свободный и справедливый суд в новой Беларуси, — заявила Светлана Тихановская.

Руководитель Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета Павел Латушко добавил, что «Единая книга регистрации преступлений» — накопительная база.

— Я бы назвал две цели «Книги»: накопление информации о преступлениях и катализатор разрушения режима, потому что через свидетельские признания, предоставление улик мы сможем узнать имена всех, кто еще до сих пор верит в безнаказанность. Это поможет в будущем смягчить наказание или даже, возможно, избежать уголовной ответственности тем, кто перейдет на сторону народа, — заявил Латушко.

Проект «Книги», по словам члена Координационного совета, создан бывшими сотрудниками МВД, прокурорами, следователями, экспертами в области уголовного права, юристами, адвокатами, судьями и программистами.

Создатель инициативы BYPOL Андрей Астапович пояснил, что до даты «народного трибунала», который ранее объявила Тихановская, публиковать данные, полученные для «Книги», не будут.

— Это будет сделано, чтобы люди могли совершить явку с повинной, — пояснил Астапович.