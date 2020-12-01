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МАРТ оштрафовал торговую сеть: там вдвое завышали цену на гречку

01.12.2020 18:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Главное управление МАРТ по Гродненской области оштрафовало торговую сеть за превышение предельных уровней торговых надбавок на социально значимые товары.

"За нарушение установленного порядка ценообразования Экономическим судом Гродненской области приняты решения о наложении штрафов в отношении должностных лиц, ответственных за формирование цен, в размере четырех базовых величин в совокупности", – рассказали в министерстве. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Надбавки были завышены на 150 наименований, среди которых крупы, соль, масло растительное и детское питание. В итоге юридическое лицо оштрафовали в общей сложности на более чем 45 тысяч рублей.

Надбавки на подсолнечное масло достигали 53,60% (вместо разрешенных МАРТ 20%). Надбавка на рис белый шлифованный, манную и пшенную крупы были завышены более чем в три раза: март позволяет всего 30-процентную надбавку, ее увеличили сразу на 107%.

Также были завышены допустимые надбавки на овсяные хлопья, детское питание, черный чай. А надбавка на гречневую крупу достигала 112% вместо одобренных МАРТом 25%.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Юридическое лицо оштрафовали более чем на 45 тысяч рублей за махинации с ценами не только на гречку, но и многие социально значимые товары от детского питания до...
 
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