МАРТ оштрафовал торговую сеть: там вдвое завышали цену на гречку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек – Sputnik. Главное управление МАРТ по Гродненской области оштрафовало торговую сеть за превышение предельных уровней торговых надбавок на социально значимые товары.

"За нарушение установленного порядка ценообразования Экономическим судом Гродненской области приняты решения о наложении штрафов в отношении должностных лиц, ответственных за формирование цен, в размере четырех базовых величин в совокупности", – рассказали в министерстве.

Надбавки были завышены на 150 наименований, среди которых крупы, соль, масло растительное и детское питание. В итоге юридическое лицо оштрафовали в общей сложности на более чем 45 тысяч рублей.

Надбавки на подсолнечное масло достигали 53,60% (вместо разрешенных МАРТ 20%). Надбавка на рис белый шлифованный, манную и пшенную крупы были завышены более чем в три раза: март позволяет всего 30-процентную надбавку, ее увеличили сразу на 107%.

Также были завышены допустимые надбавки на овсяные хлопья, детское питание, черный чай. А надбавка на гречневую крупу достигала 112% вместо одобренных МАРТом 25%.

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