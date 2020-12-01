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Белорусские НПЗ планируют переработать 18 млн тонн нефти в 2021 году
01.12.2020 18:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. НПЗ Беларуси в следующем году планируют переработать 18 миллионов тонн нефти, заявил во вторник заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"По 2021 году сейчас проводятся переговоры, в качестве базового варианта мы рассматриваем тот же объем, который планировалось переработать в этом году. Это порядка 18 миллионов тонн нефти", - цитирует Сизова
Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявлял, что основной объем черного золота республика планирует закупить у России, поставки будут осуществляться трубопроводным транспортом. Минск и Москва уже начали переговоры по цене на нефть и газ на будущий год.
Напомним, в уходящем году Беларусь фактически закупила у РФ 16 миллионов тонн нефти, планировалось 24 миллиона тонн. Это произошло из-за того, что стороны в конце 2019 года и начале 2020-го не могли договориться по нефтяным поставкам из-за ценовых разногласий. В связи с чем в первом квартале поставки российской нефти были значительно ниже, кроме того, Беларусь также пыталась найти альтернативные источники импорта.
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Премьер Роман Головченко сообщал, что Беларусь в 2021 году закупит основной объем нефти в РФ с поставками трубопроводным транспортом.
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