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Белорусская атомная электростанция полностью заработает в первом полугодии 2022 года

01.12.2020 18:17 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Сроки ввода в эксплуатацию двух энергоблоков указом утвердил президент. Первый уже включен в общую энергосистему страны с ноября и на данный момент вышел на мощность 40 %. В опытно-промышленную эксплуатацию его собираются ввести в следующем году. Правительство будет назначать приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого блока. Также определят перечень госорганов и организаций, выдающих заключения о готовности к работе.

Белорусская АЭС современная и безопасная

Отметим, Белорусская АЭС - первая атомная электростанция в нашей стране. Основной партнер по строительству - Россия. Проект соответствует всем требованиям безопасности. Это не раз подтверждали международные экспертные миссии. Суммарная мощность 2 тысячи 400 МВт. Здание реактора имеет двойную защитную оболочку. Он не пострадает в случае землетрясения, урагана, взрыва и других внешних воздействий. Таким образом, Беларусь получает стабильный, экологически чистый источник энергии, который позволит обеспечить около трети внутренних потребностей.

 
 
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Сроки ввода в эксплуатацию двух энергоблоков указом утвердил президент. Первый уже включен в общую энергосистему страны с ноября и на данный момент вышел на...
 
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