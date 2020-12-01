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Во время испытаний на БелАЭС крышкам шумопоглотителей пара понадобилась коррекция
02.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания,
— В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования. В результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара, — говорится в сообщении.
В Минэнерго заявили, что испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ.
В настоящее время первый энергоблок БелАЭС включен в сеть.
Сегодня Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы запросила у МЧС Беларуси информацию о возможной аварии на запасной системе охлаждения первого блока БелАЭС, сообщили агентству BNS в инспекции.
«ГИБАЭ обратилась в Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси с тем, чтобы получить детальную информацию о неполадках в резервной системе охлаждения реактора первого блока, состоянии этой системы и влиянии возможных неполадок на обеспечение безопасности блока при проведении работ по его запуску», — сообщила инспекция.
7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.
Вице-президент «Атомстройэкспорта» — структурного подразделения «Росатома», занимающегося зарубежным строительством, — руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин
19 ноября первый энергоблок БелАЭС вновь был
Однако вскоре появилась неофициальная информация якобы об очередных сложностях при испытаниях первого энергоблока, что вылилось в остановку турбины.
24 ноября в вечернем эфире «Беларусь 1»
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Сегодня Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы запросила у МЧС Беларуси информацию о возможной аварии на запасной системе...
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