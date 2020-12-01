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Во время испытаний на БелАЭС крышкам шумопоглотителей пара понадобилась коррекция

02.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания, сообщает телеграм-канал Министерства энергетики Беларуси.


Фото: Василий Семашко, TUT.BY

— В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования. В результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара, — говорится в сообщении.

В Минэнерго заявили, что испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ.

В настоящее время первый энергоблок БелАЭС включен в сеть.

Сегодня Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы запросила у МЧС Беларуси информацию о возможной аварии на запасной системе охлаждения первого блока БелАЭС, сообщили агентству BNS в инспекции.

«ГИБАЭ обратилась в Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси с тем, чтобы получить детальную информацию о неполадках в резервной системе охлаждения реактора первого блока, состоянии этой системы и влиянии возможных неполадок на обеспечение безопасности блока при проведении работ по его запуску», — сообщила инспекция.

7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в Островце. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.

Вице-президент «Атомстройэкспорта» — структурного подразделения «Росатома», занимающегося зарубежным строительством, — руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин пояснил, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. В итоге оборудование итальянского производства заменили на трансформаторы из запасов концерна «Росэнергоатом».

19 ноября первый энергоблок БелАЭС вновь был включен в сеть энергосистемы.

Однако вскоре появилась неофициальная информация якобы об очередных сложностях при испытаниях первого энергоблока, что вылилось в остановку турбины.

24 ноября в вечернем эфире «Беларусь 1» заявили, что сейчас первый энергоблок БелАЭС работает на 40% от заявленной мощности. На станции перешли к этапу опытно-промышленной эксплуатации: чтобы выйти на запланированный уровень мощности — 1190 МВт, — сначала будут то повышать, то понижать мощность и даже при необходимости останавливать работу турбогенератора.

 
 
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Сегодня Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы запросила у МЧС Беларуси информацию о возможной аварии на запасной системе...
 
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