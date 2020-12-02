Павла Легкого освободили от должности первого замминистра информации и отправили в Москву

Источник материала: Tut.by

Павел Легкий освобожден от должности первого заместителя министра информации. Соответствующее постановление подписал глава правительства Роман Головченко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Совет министров Республики Беларусь постановляет: назначить в порядке перевода Легкого Павла Николаевича советником-посланником Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, освободив его от должности первого заместителя министра информации, — говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Стоит отметить, что новое место работы для Павла Легкого не совсем и новое: с 2013 по 2018 год он занимал должность советника-посланника посольства Беларуси в Москве и отвечал за информационные вопросы.

С 2003 по 2013-й Легкий возглавлял пресс-службу президента Беларуси. На должность замминистра информации Легкого назначили в январе 2018 года, через четыре месяца он получил повышение и занял пост первого зама.