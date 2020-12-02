|
Премьер Головченко анонсировал переформатирование пенсионной системы
02.12.2020 10:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек - Sputnik. Премьер-министр Роман Головченко заявил о том, что в Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему.
Сегодня Головченко выступает в Овальном зале, где представит депутатскому корпусу программу правительства на ближайшие пять лет. В Беларуси насчитывается более 2,5 млн пенсионеров из почти 9,5 млн человек населения.
"Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей", - цитирует главу правительства
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы правительства, изменения готовятся для сохранения стабильности пенсионного обеспечения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)