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Премьер Головченко анонсировал переформатирование пенсионной системы

02.12.2020 10:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек - Sputnik. Премьер-министр Роман Головченко заявил о том, что в Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему.

Сегодня Головченко выступает в Овальном зале, где представит депутатскому корпусу программу правительства на ближайшие пять лет. В Беларуси насчитывается более 2,5 млн пенсионеров из почти 9,5 млн человек населения.

"Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей", - цитирует главу правительства БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы правительства, изменения готовятся для сохранения стабильности пенсионного обеспечения.
 
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