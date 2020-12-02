Премьер Головченко анонсировал переформатирование пенсионной системы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек - Sputnik. Премьер-министр Роман Головченко заявил о том, что в Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему.

Сегодня Головченко выступает в Овальном зале, где представит депутатскому корпусу программу правительства на ближайшие пять лет. В Беларуси насчитывается более 2,5 млн пенсионеров из почти 9,5 млн человек населения.

"Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей", - цитирует главу правительства БелТА .