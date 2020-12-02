Эксперты: проблемы финансового сектора могут усилить зависимость от России

Источник материала: Tut.by

Экономические проблемы, и особенно проблемы в финансовом секторе, с которыми столкнулась Беларусь, могут привести к увеличению зависимости нашей страны от России. Об этом шла речь на недавнем вебинаре американского аналитического центра Atlantic Council с участием белорусских экспертов. Если сегодня взаимодействие идет в основном по линии государств, то в дальнейшем есть вероятность усиления влияния российского частного капитала на белорусскую экономику.



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Россия может остаться единственным источником финансовых ресурсов

Одна из основных проблем, которая стоит перед экономикой Беларуси — высокий уровень внешнего долга и возможность возникновения проблем с его выплатами.

— Значительная часть белорусской задолженности выражена в иностранной валюте, притом что приток валюты обеспечить сложно. Для решения этой проблемы Беларусь постоянно обращается за внешними заимствованиями. Сегодня порядка 50% белорусских долгов — это долги перед Россией и ассоциированными с ней фондами, — отметила на встрече академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Эксперт напомнила, что в последние месяцы проблемы финансового сектора серьезно усугубились. Отзыв вкладов из банковской системы и обмен рублевых сбережений на валюту в августе этого года повлекли за собой расходование порядка 1 млрд долларов из золотовалютных резервов на поддержание курса.

— Объем ЗВР на сегодня составляет около 7,5 млрд долларов, причем значительная часть резервов сформирована из низколиквидного монетарного золота. А в следующем году выплаты по госдолгу составят более 3 млрд долларов. Прибегнуть к новым внешним заимствованиям для обеспечения выплат проблематично: доступ как к международным финансовым рынкам, так и к кредитованию со стороны международных финансовых организаций для Беларуси сейчас закрыт. В случае, если политический кризис не будет преодолен, Россия остается единственным источником финансовых ресурсов, — считает Борнукова.

Старший научный сотрудник Центра Евразия Андерс Ослунд отметил, что одобренного недавно Россией кредита в размере 1,5 млрд долларов для решения этих проблем недостаточно. В этой связи возникает вопрос, возможно ли привлечь для решения финансовых проблем не только государственные заимствования, но еще и частные инвестиции.

Приватизация может стать способом решения проблемы задолженности

В настоящее время наиболее существенные связи между Беларусью и Россией созданы на уровне межгосударственных отношений, считает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Владислав Иноземцев. Что касается частных российских инвестиций в Беларуси, то, по его мнению, сегодня они не очень ощутимые и сконцентрированы в нескольких сферах, включая нефтепереработку, телекоммуникации и банковскую систему.

— Поскольку большая часть белорусской экономики остается в собственности государства, у России нет другой возможности оказывать влияние на Беларусь, помимо межгосударственных отношений. Здесь есть определенные вызовы, но есть и определенные возможности, — сказал Иноземцев.

По мнению эксперта, возможно увеличение частных российских инвестиций в разные секторы, но российским компаниям необходимо предпринять усилия, чтобы быть допущенными к приватизации в Беларуси.

Андерс Ослунд полагает, что наибольший интерес для России сегодня представляют несколько белорусских компаний, которые обеспечивают значительную часть белорусского экспорта.

— В первую очередь это «Беларуськалий». Возможный кандидат на его покупку с российской стороны — «Уралкалий», который контролируется уроженцем Беларуси Дмитрием Мазепиным. Мазепин также является председателем российско-белорусского делового совета и основным собственником «Уралхима», который хочет купить «Гродно Азот». Также российскому бизнесу интересна белорусская нефтепереработка, — считает Ослунд.



Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»

По его мнению, продать нескольким российским бизнесменам предприятия, которые генерируют более половины доходов от экспорта в Европу, — «далеко не самая лучшая инвестиционная стратегия», хотя она может дать деньги, необходимые для решения насущных финансовых проблем. Андерс Ослунд считает, что наихудшим вариантом развития событий была бы продажа предприятий не за деньги, а за долги.

С этим мнением согласен Владислав Иноземцев, который отметил, что «белорусский долг не чудовищно большой».

— Да, нужно отдать 3 млрд долларов в следующем году, но белорусские госпредприятия могут стоить намного больше, чем предполагается, — считает он.

По мнению Катерины Борнуковой, «на самом деле мы не знаем стоимости госпредприятий. Они могут быть как недооценены, так и переоценены. Сегодня они пользуются большим количеством регуляторных преференций, а если они будут вынуждены идти на открытые рынки, сложно сказать, насколько прибыльными они будут».

Владислав Иноземцев предположил, что «решением проблемы могло бы стать создание инвестиционного фонда для поиска частных инвесторов по всему миру». По его мнению, эффективность госпредприятий может быть значительно увеличена, если во главе их встанут эффективные менеджеры.

Иноземцев отметил, что заинтересованность России в усилении экономического влияния не означает ее желания политической инкорпорации Беларуси.

— Меня очень интересует вопрос, почему считается, что Путин хочет инкорпорировать Беларусь. Мы видим, как активно население Беларуси политически, и как оно выступает за демократию. Все, что случилось после выборов, доказывает это. Если представить, что Беларусь является частью России, для чего Путину эти 8−9 миллионов, из которых если не большинство, то значительная часть — ориентированные на Европу люди с европейским образованием с совершенно другими амбициями и чувствами, чем большинство россиян. Это не вписывается в концепцию Российской Федерации, — сказал Иноземцев.