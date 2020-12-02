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TUT.BY получил Международную премию имени Павла Шеремета

02.12.2020 11:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский портал TUT.BY получил Международную премию имени Павла Шеремета. Такое решение принял Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Премией имени Шеремета четвертый год подряд награждают за смелость и преданность журналистским стандартам представителей СМИ из стран — членов Восточного партнерства. Премия будет вручена TUT.BY во время 12-й ежегодной Ассамблеи, которая пройдет 8 декабря в Брюсселе.

Награда названа в честь погибшего в июле 2016 года журналиста Павла Шеремета «в знак признания его выдающегося вклада в дело продвижения вопросов о правах человека и свободы слова».

Ранее премии получили крымский журналист Николай Семена, независимый азербайджанский журналист-расследователь Афган Мухтарлы, молдавская журналистка Наталья Морарь и организации RISE Moldova — сообщество журналистов-расследователей.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Антоненко содержится под стражей до 19 декабря, Кузьменко — под домашним арестом и с электронным браслетом, а Дугарь отпущена под залог.

Павел Шеремет похоронен на Северном кладбище под Минском.

 
 
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Премией имени Шеремета четвертый год подряд награждают за смелость и преданность журналистским стандартам представителей СМИ из стран - членов Восточного...
 
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