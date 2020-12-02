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Государство выделило 2 млрд рублей на поддержку экономики - премьер
02.12.2020 11:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 дек - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает 2 млрд белорусских рублей значительной суммой для Беларуси.
"По предварительным расчетам, суммарный объем поддержки экономики составил порядка Br2 млрд. Это объем стимулов и мер, которым государство поддержало и граждан, и организации в складывающейся непростой ситуации. Считаю, что для нашей страны эта сумма достаточно значительная", - заявил премьер.
Заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва проходит сегодня в Овальном зале. На нем Роман Головченко представил программу деятельности правительства на период до 2025 года.
Последует
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