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Государство выделило 2 млрд рублей на поддержку экономики - премьер

02.12.2020 11:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 дек - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает 2 млрд белорусских рублей значительной суммой для Беларуси.

"По предварительным расчетам, суммарный объем поддержки экономики составил порядка Br2 млрд. Это объем стимулов и мер, которым государство поддержало и граждан, и организации в складывающейся непростой ситуации. Считаю, что для нашей страны эта сумма достаточно значительная", - заявил премьер.

Заседание четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва проходит сегодня в Овальном зале. На нем Роман Головченко представил программу деятельности правительства на период до 2025 года.  

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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